Туризм по исламу

Российские власти задумались о создании в стране условий для развития халяльных отелей для привлечения туристов-мусульман, чьи расходы на поездки по миру через несколько лет могут приблизиться к $189 млрд в год. Но пока основной дестинацией для российских туристов, рассчитывающих отдохнуть в халяль-отелях, остается Турция. «Деньги» выяснили, во сколько может обойтись такой отпуск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pictafolio / Getty Images Фото: pictafolio / Getty Images

В перспективе нескольких лет в России могут появиться халяльные отели: такой прогноз в интервью газете «Известия» не так давно дал глава Росаккредитации Назарий Скрыпник, пояснив, что пока страна теряет большой объем потенциального турпотока мусульман. Только внутренний рынок страны чиновник оценил в 20 млн человек. И на международной арене в сегменте есть за что побороться. По упомянутым уже оценкам Salaam Gateway, в 2025 году расходы на туризм мусульман могут достигнуть $189 млрд.

Само по себе понятие халяль-туризма обычно включает отели, где на территории полностью отсутствует алкоголь, в ресторанах предлагают халяльное меню, в номерах можно найти необходимую для молитв атрибутику (Коран, коврик, указанное направление на Мекку и проч.), интерьер соответствует религиозным канонам (не содержит изображений людей и проч.), доступны исламские телеканалы, нет шумных светских развлекательных мероприятий на территории, но есть мечеть, а бассейны, фитнес- и спа-зоны разделены для женщин и мужчин. В период Рамадана в подобных отелях для гостей организуют специальные условия по питанию.

Хотя в Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее отмечали, что более привычный формат гостиниц предусматривает возможности размещения как для мусульман, так и для людей иных конфессий, в них действуют менее жесткие ограничения и халяль-меню предполагается как одна из опций, алкоголь обычно бывает разрешен. Специальные опции для туристов-мусульман часто можно найти и во время авиарейсов. Обычно речь идет о комфортном меню, наличии исламских каналов и расписания для молитв.

Пока Турция, вероятно, основная страна со специализированными отелями и курортами для российских мусульман. Сервис HalalBooking выдает более 10 тыс. результатов в стране с размещением в последнюю неделю апреля. Самый бюджетный доступный вариант — Mylasa Farm and Villas в провинции Мугла в 16 км от аэропорта Бодрум, где номер на двоих будет стоить от $237 за неделю (18,15 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на середину марта). Питание в сумму не входит. Вся еда в объекте размещения соответствует стандартам халяль, алкоголь не продается, есть открытый бассейн с уединением от посторонних взглядов. Отель предназначен для гостей-одиночек или семей. Вариант для высокобюджетного отдыха — комплекс Elite Hotels Darica Spa & Convention Center с тарифом на двоих на эти даты $78 тыс. (5,97 млн руб.) за неделю. Объект включает открытый бассейн, спа- и велнес-комплексы, сауну, хаммам, фитнес и т. д.

В Татарстане в конце 2019 года запустили сертификацию пяти татарстанских санаториев по стандарту халяль. По данным местных СМИ, в их число входят санаторий «Радуга» в национальном парке «Нижняя Кама» в Набережных Челнах, санаторий «Ян» «Татнефти» в селе Поташная Поляна в Альметьевском районе, санаторий «Дельфин», санаторий «Жемчужина» в Набережных Челнах и «Шифалы Су — Ижминводы» в селе Ижевка Менделеевского района. В «Радуге» на последнюю неделю апреля стандартный двухместный номер стоил 28,8 тыс. руб., в «Яне» на середину месяца можно было снять одноместный люкс за 53,4 тыс. руб. за шесть дней. В «Жемчужине» номера на это время стоят от 9,5 тыс. руб. за неделю, в «Дельфине» — от 2,8 тыс. руб. в день, в «Шифалы Су — Ижминводы» — от 3,6 тыс. руб. в сутки.

Александра Мерцалова