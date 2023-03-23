Золотая лихорадка

В 2022 году в мире частные инвесторы купили рекордный за девять лет объем золотых слитков и монет. Российские банки отмечают рекордный спрос на металл, который стал альтернативой токсичным доллару и евро. Золото помогает защитить и от девальвационных рисков в российском рубле. Но при таких инвестициях стоит учитывать их низкую ликвидность, широкие спреды на покупку и продажу и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Helgren / Reuters Фото: Chris Helgren / Reuters

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в 2022 году объем золота, приобретенного физическими лицами в виде слитков и монет, составил 1217 тонн — максимум с 2013 года. Только в четвертом квартале частные инвесторы купили 340 тонн физического металла. «Необходимость защиты богатства в условиях глобальной инфляции оставалась основным мотивом для инвестиционных покупок золота»,— отмечается в отчете WGC.

Обновлению многолетнего максимума не помешало даже сильное падение спроса на благородный металл в Китае, где из-за действовавших большую часть года локдаунов частные инвесторы купили только 218 тонн золота, что на 24% ниже показателя 2021 года. Китайский спад был с лихвой компенсирован ростом спроса в странах Ближнего Востока, Турции, США и Европы. Спрос на слитки и монеты в ближневосточном регионе за год вырос на 42%, до четырехлетнего максимума в 78 тонн. Турецкие инвесторы купили почти 85 тонн, что на 38% больше, чем годом ранее. Суммарный спрос в США и Европе достиг 427 тонн, обновив абсолютный рекорд 2011 года (416 тонн).

Запасы золота у центральных банков ряда стран (тонн) Выйти из полноэкранного режима Запасы золота Австралия 79,85 Австрия 279,99 Бразилия 129,65 Великобритания 310,29 Германия 3355,14 Египет 125,55 Индия 787,40 Индонезия 78,57 Китай 2010,51 Кувейт 78,97 Мексика 120,03 Малайзия 38,90 ОАЭ 79,9 Пакистан 64,65 Россия 2298,53 Саудовская Аравия 323,07 США 8133,46 Сингапур 153,70 Таиланд 244,16 Турция 541,80 Франция 2436,75 Швейцария 1040,00 Южная Корея 104,45 Япония 845,97 Открыть в новом окне Источник: World Gold Council.

Рост спроса стимулировался высокой инфляцией, которая в развитых странах достигла максимумов за несколько десятилетний. «Физлица покупали золото даже не столько как инвестиционный актив, чтобы продать и получить прибыль, сколько как надежное средство для хранения сбережений и их защиты от инфляции»,— поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В 2023 году тенденции сохранились, как минимум в США. По данным WGC, совокупные месячные продажи самых популярных золотых монет Buffalo и Eagle, превысили 6 тонн в третью неделю января.

Россияне не поскупились

В общем тренде находились и российские частные инвесторы. По данным WGC, в минувшем году они увеличили вложения в благородный металл в пять раз, с 5 до 25 тонн. Данные Минфина и опрос «Денег», проведенный среди крупнейших банков, свидетельствует о том, что россияне купили значительно больший объем металла, чем оценил Мировой совет. По оценкам министерства, россияне приобрели 75 тонн. По данным пресс-службы ВТБ, с марта 2022 года банк реализовал частным клиентам свыше 34 тонн золота в слитках, при этом средний объем одной сделки варьируется от 1 до 5 кг золота. В Сбербанке физлица приобрели за год 18 тонн металла в виде золотых слитков. «Продажи золотых слитков в 2022 году выросли почти в 18 раз»,— отметили в пресс-службе банка. Высокий спрос клиентов на благородный металл отметили и в других опрошенных «Деньгами» крупных банках.

Банки отмечают и высокий спрос на инвестиционные монеты. В Сбербанке за 2022 год продали монет почти на 2 тонны, в ВТБ — свыше 5 тыс. монет. В ПСБ 4 тыс. монет продали только с начала этого года. «В этом году основным спросом будет пользоваться инвестиционная монета "Золотой червонец", выпущенная Гознаком в честь 100-летия червонца»,— уверены в пресс-службе ВТБ. Руководитель направления драгоценных металлов МКБ Арина Кострюкова отмечает интерес к инвестиционным монетам «Юрий Долгорукий» (эксклюзивный собственный проект МКБ) и классической золотой монете «Георгий Победоносец».

Валютная подушка

В минувшем году инфляция в России достигла отметки 11,94% — максимума с 2015 года. Спрос россиян определялся защитными свойства металла от геополитической и экономической неопределенности на фоне постоянно расширяющихся антироссийских санкций. «Геополитический конфликт с Западом, заморозка российских валютных резервов, блокировки валютных средств российских граждан и компаний на Западе — эти факторы снизили доверие к доллару и евро в России и в мире. Граждане уходили в золото как в защитный актив для сохранения сбережений»,— поясняет руководитель департамента драгоценных металлов Совкомбанка Елена Магера.

Интерес к альтернативным валютным активам подстегнуло решение Евросоюза наложить санкции на НРД, что повысило риски проведения операций с европейскими валютами. Поскольку многие состоятельные россияне привыкли значительную часть сбережений держать в валюте, они начали скупать юани и золото. «Золото торгуется в долларах, что позволяет при волатильности курса рубля рассматривать его как аналог доллара. При этом драгметалл не имеет рисков блокировки в отличие от долларовых счетов. Поэтому для российского инвестора золото по-прежнему интересно как продукт с долларовой экспозицией для хеджирования валютных рисков»,— полагают в ВТБ.

Глобальные покупки Мировые центробанки купили в минувшем году рекордный за более чем полвека объем золота. По данным WGC, за год они приобрели почти 1136 тонн, что в два с половиной раза больше показателя 2021 года и максимальный результат за 1966 года. Крупнейшими покупателями металла, которые раскрыли данные, стали центробанки Турции и Китая. Эти ЦБ приобрели, соответственно, 145 тонн и 62 тонны и довели запасы до 542 тонн и до более чем 2 тыс. тонн. Активно покупали металл центробанки Египта (47 тонн), Катара (35 тонн), Ирака (34 тонны), ОАЭ (25 тонн) и Омана (2 тонны). По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, центробанки покупают золото в резервы, чтобы иметь запас «на черный день», диверсифицировать риски владения фиатными валютами на случай перестройки текущей доллароцентричной глобальной финансовой системы или санкций. «После прошлогодней истории с блокировкой почти половины золотовалютных резервов РФ у центробанков развивающихся стран есть основания опасаться за сохранность своих золотовалютных резервов, ведь ту часть резервов, которая номинирована в валютах, приходится хранить в центральных банках, которые эти валюты эмитируют»,— отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Из тренда выбивался Банк России, который по итогам минувшего года сократил долю золота. После заморозки половины российских золотовалютных резервов ЦБ с 28 февраля 2022 года возобновлял покупку золота на внутреннем рынке. Однако 24 марта Минфин США ввел санкции на любые трансакции Банка России с золотом. «ЦБ РФ является покупателем последней инстанции золота в стране. Это происходит, когда золотодобывающие компании не могут реализовать объем добытого металла. По всей видимости, меры, принятые властями в прошлом году по поддержанию спроса на драгметалл среди населения (в частности, отмена НДС на покупку физического золота), оказались весьма успешными»,— отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Высокому спросу на слитки поспособствовали и введенные в 2022 году налоговые послабления при их покупке. В марте был отменен НДС при приобретении слитков, который раньше поднимал цену металла на 20%. А в июне был еще отменен налог с прибыли при продаже золотых слитков (НДФЛ в размере 13%).

Слитки найдут покупателя

Банкиры ожидают сохранения высокого спроса на слитки и монеты и в текущем году. В пресс-службе Сбербанка рассказали, что по итогам января и февраля клиенты купили столько же слитков, как за весь 2021 год. «Ежедневно мы проводим сделки по продаже нескольких десятков килограммов этого металла. С начала года реализовали VIP-клиентам более 650 кг золота в слитках»,— отметил Евгений Сафонов. По его словам, наибольшей популярностью пользуются мерные золотые слитки со стандартными массами от 1 до 12 кг. Арина Кострюкова ожидает в 2023 году стабильный спрос на золото не ниже уровня 2022 года.

Сохранению высокого спроса будет способствовать как сохранение геополитических и экономических рисков, так и рост девальвационных опасений. С начала года курс доллара подрос почти на 9% и закрепился выше уровня 76 руб./$. Золото, соответственно, подорожало более чем на 15% — до 4600 руб. за грамм. Это максимальное значение с апреля прошлого года.

Опрошенные «Деньгами» аналитики не исключают роста не только рублевых, но и долларовых цен на металл во второй половине года. По мнению аналитика по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксаны Лукичевой, до середины года в связи сезонными факторами, низким спросом в Азии, снижением покупок центральными банками продолжение повышения ставок также будет давить на рынок через укрепление курса доллара США. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, к концу года золото может подорожать до $2000–2100 за тройскую унцию. Это на 7–12,5% выше значений закрытия торгов 10 марта ($1867 за тройскую унцию). «Поддержку золоту окажет вероятное завершение цикла ужесточения монетарной политики ФРС США в этом году и вероятный разворот ФРС в сторону снижения ключевой долларовой ставки во втором полугодии для смягчения последствий рецессии в США и в мире»,— считает господин Васильев. С учетом ожидаемого им ослабления рубля к концу года до 76–78 руб./$, рублевые цены могут вырасти до 4900–5300 руб. за грамм.

Знать продукт в лицо

При покупке слитков и инвестиционных монет стоит учитывать их низкую ликвидность. Купить эти инвестиционные продукты можно не во всех отделениях даже крупных банков, а число отделений, осуществляющих обратный выкуп, еще меньше. Стоит учитывать, что цена выкупа в зависимости от банка может отличаться от цены покупки на 5–30%. Цена зависит не только от объема предложения, но и от дефектов: царапин, пятен, следов окисления, отпечатков пальцев и др. В случае слитков банк может отказаться от выкупа при отсутствии у владельца сертификата завода-изготовителя или если сертификат нельзя прочитать. Банкиры советуют держать монеты в специальных боксах, а слитки хранить в банковских ячейках.

Если же частный инвестор не готов заморачиваться с физическим владением металла, но хочет защитить сбережения от возможного обесценения рубля, ему стоит обратить внимание на «виртуальный металл» в виде паевого инвестиционного фонда. По данным Investfunds, россиянам доступно десять фондов данного типа. Семь из них покупают физический металл в секции драгоценных металлов Московской биржи. За 12 месяцев, завершившихся февралем текущего года, частные инвесторы вложили в такие фонды 6,5 млрд руб., за год активы фондов удвоились и достигли 12 млрд руб. «Причина популярности БПИФов в их удобстве — инвестору не надо заботиться о месте хранения золота и его ликвидности»,— отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Но за управление фондов придется заплатить комиссию, которая составляет 0,2–0,7%.

Иван Евишкин