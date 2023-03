Лекарство от депрессии

Судьбу Соединенных Штатов Америки в XX веке во многом определили два события — Великая депрессия и Вторая мировая война. Для американской экономики второе событие стало лекарством от первого. Были созданы новые отрасли индустрии, практически ликвидирована безработица, выросли зарплаты работающих. Война превратила США в сверхдержаву — и в политическом, и в экономическом смысле.

Фото: MPI / Getty Images Проверка бомб на на заводе Firestone Tire and Rubber Co в Омахе

Фото: MPI / Getty Images

Нейтралитет, ленд-лиз, Перл-Харбор

1 сентября 1939 года в Европе началась Вторая мировая война. 5 сентября 1939 года президент США Франклин Делано Рузвельт выступил с официальным заявлением. В нем говорилось, что, «к несчастью, Германия с Францией, Польшей, Великобританией, Индией, Австралией и Новой Зеландией находятся в состоянии войны», а поскольку Соединенные Штаты дружат со всеми этими странами, занимаются с ними коммерцией, в этих странах живут американские граждане, США объявляют о нейтралитете: не будут вступать в войну ни на чьей стороне или поставлять какой-либо из воюющих держав оружие.

Объявив о нейтралитете, США готовились к войне: накапливали стратегическое сырье, увеличивали производство вооружений и боеприпасов, наращивали численность вооруженных сил.

Профсоюзные лидеры и представители властей призывали к конверсии производства — переводу предприятий на выпуск военной продукции. Бизнес-лидеры противились этому, не желая уступать потребителей конкурентам, продолжающим выпускать гражданскую продукцию.

Фото: Universal History Archive / UIG / Getty Images Нападение японского флота на военно-морскую базу Перл-Харбор — переломный момент в истории американской экономики

Фото: Universal History Archive / UIG / Getty Images

28 декабря 1940 года глава профсоюзной ячейки Объединенного профсоюза автомобильных рабочих (United Automobile Workers, UAW) на заводе General Motors Уолтер Филип Рейтер выступил по радио с обращением к нации. Он представил так называемый план «500 самолетов в день». Рейтер утверждал, что автомобильная индустрия работает в половину своей мощности. Вторую половину можно направить на производство самолетов, выпуская 500 самолетов в день. Президент Рузвельт, уже знакомый с планом профсоюзов, выступил по радио с обращением к нации на следующий день после Рейтера. «Арсенал демократии» — так звучала главная фраза в речи президента. Соединенные Штаты должны оказать военную помощь Великобритании, не допустив победы Германии — чтобы самим США не пришлось участвовать в военных действиях.

11 марта 1941 года президент Рузвельт подписал закон о ленд-лизе — поставке союзным странам военной техники, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и медикаментов без оплаты — с оплатой в будущем за счет предоставленных США кредитов или с возвратом после войны в случае, если техника не была уничтожена. За период действия закона (до 20 сентября 1945 года) общая стоимость поставок составила $50,1 млрд ($833 млрд в долларах 2023 года), первым и главным получателем стала Великобритания ($31,4 млрд). В ноябре действие закона распространили на СССР (объем поставок за время войны составил $11,3 млрд).

21 марта 1941 года правительство США ограничило использование в гражданских целях алюминия, являющегося стратегическим сырьем. 2 августа 1941 года под полный контроль правительства было взято другое стратегическое сырье — сталь.

США официально вступили в войну 7 декабря 1941 года, после нападения Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах.

«Дочки» военных лет

Фото: Corbis / Getty Images Иран. Транзитная остановка для американских военных самолетов, поставлявшихся в СССР по ленд-лизу

Фото: Corbis / Getty Images

В связи с вступлением США в войну было создано большое количество государственных структур, занимающихся развитием оборонной промышленности. Часто к их руководству привлекались представители крупного бизнеса. В нашей статье рассказать обо всех нереально, возьмем для примера лишь некоторые.

В январе 1932 года по инициативе президента Герберта Кларка Гувера Конгресс принял решение о создании Реконструктивной финансовой корпорации (Reconstruction Finance Corporation, RFC). Это федеральное ведомство предоставляло крупные займы банкам, страховым обществам, другим финансовым структурам, компаниям, местным органам власти с целью спасения экономики, пострадавшей от Великой депрессии.

В 1940–1943 годах было создано семь дочерних структур RFC, сфера деятельности которых была связана с войной и оборонной промышленностью, и приобретена еще одна компания, ставшая восьмой «дочкой». Эти структуры занимались производством, снабжением, созданием резервов, торговлей стратегическими материалами и товарами (резиной, металлами, нефтью); приобретением недвижимости и промышленных предприятий, постройкой промышленных предприятий и их управлением; закупками металлов и минералов в США и более чем в 50 странах мира; субсидированием отечественных производств и транспортных предприятий с целью стимулирования производства и контроля за ценами; страхованием на случай потерь в результате военных действий; сбором вторсырья (а после окончания войны — продажей военных излишков).

Общий объем выданных кредитов и инвестиций восьми военным «дочкам» RFC средств составил $20,9 млрд.

Лучшим веревочным волокном, используемым, в частности, для производства тросов и морских канатов, считалась манильская пенька, изготавливаемая на Филиппинах из растения под названием абака (текстильный банан). Американские службы тылового обеспечения признали абаку стратегически важным материалом еще в 1937 году. В 1939 году начались тайные (чтобы не спровоцировать рост цен) закупки крупных партий манильской пеньки для создания стратегического резерва. До вступления США в войну различные государственные и частные структуры закупили 18 238 тонн абаки, а Корпорация оборонных поставок (Defense Supplies Corporation), одна из восьми «дочек» RFC,— еще 13 127 тонн. Импорт абаки был прерван после вторжения Японии на Филиппины. Еще в августе 1936 года исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Уильям Гаррисон Стэндли (в 1942–1943 годах он был послом США в Советском Союзе) высказал идею выращивания манильской пеньки в странах Центральной Америки. В 1939 году United Fruit Company, тесно сотрудничавшая со странами, являвшимися крупнейшими экспортерами бананов («банановыми республиками»), сообщила командованию ВМС, что готова сотрудничать в осуществлении подобного плана. По трем контрактам, заключенным в 1942 году, United Fruit должна была посадить плантации общей площадью 40 тыс. акров (16 187 га). Нужного количества семян не нашлось, общая площадь посадок составила 28 694 акра (11 612 га). В 1943 году в Панаме было произведено 1319 тонн абаки. В 1945 году манильская пенька производилась уже в четырех странах (добавились Гватемала, Гондурас и Коста-Рика), а общий объем производства составил 18 597 тонн.

Стратегическим материалом была резина. Ею занимались сразу две военные «дочки» RFC.

Для постройки военного самолета требовалось полтонны резины. Для танка — около тонны. Для военного корабля — 75 тонн. На обмундирование одного военнослужащего — 14,5 кг. Автомобилям и самолетам нужны были шины.

Накануне войны Соединенные Штаты были крупнейшим мировым импортером каучука, сырья для производства резины. Резиновая промышленность США работала в основном на каучуке природного происхождения, закупаемом в основном в странах Юго-Восточной Азии. Хотя сразу несколько американских компаний в 1930-е годы вели разработки синтетического каучука, серьезно к этому виду сырья в США не относились. Мировым лидером в производстве синтетического каучука был Советский Союз, по данным Международного института производителей синтетического каучука (International Institute of Synthetic Rubber Producers, IISRP). Германия быстро наращивала производство разработанного химиками концерна IG Farben искусственного каучука БУНА (бутадиен-натриевый каучук): только в 1940 году было произведено 40 тыс. тонн, и 70 тыс. тонн — в 1941 году.

Индустрия синтетического каучука была создана в Соединенных Штатах почти с нуля. Rubber Reserve Company (RRC, созданная в июне 1940 года «дочка» RFC) призвала четыре крупнейшие компании резиновой промышленности — Firestone Tire & Rubber Company, B.F. Goodrich Company, Goodyear Tire & Rubber Company и United States Rubber Company (Uniroyal Chemical Company, Inc.) — довести выпуск искусственного каучука до 400 тыс. тонн в год. Через 12 дней после вступления США в войну эти компании подписали соглашение о патентах и обмене информацией и патентами.

Фото: H. Armstrong Roberts / ClassicStock / Getty Images В военное время в США была создана почти с нуля промышленность синтетического каучука

Фото: H. Armstrong Roberts / ClassicStock / Getty Images

На страны Юго-Восточной Азии приходилось более 90% мирового производства натурального каучука. После оккупации японской армией этих стран США остались без сырья. У Соединенных Штатов имелся стратегический запас натурального каучука — около 1 млн тонн. Годовая потребность в этом сырье составляла 600 тыс. тонн.

Дефицит стратегического сырья необходимо было ликвидировать в кратчайшие сроки.

По распоряжению президента Рузвельта для решения проблемы в августе 1942 года была создана комиссия, которую возглавил финансист Бернард Барух, а в ее состав вошли президенты Гарвардского университета и Массачусетского технологического института.

Уже через месяц комиссия представила свои рекомендации по разрешению каучукового кризиса.

К разработке технологий производства искусственного каучука присоединились представители других компаний и научных учреждений. В 1942 году на заводах «большой четверки» была произведена 2241 тонна искусственного каучука.

К 1945 году за счет государственного финансирования было построено 15 заводов по производству бутадиен-стирольных каучуков, 2 завода по производству бутилового каучука, 16 предприятий по производству бутадиена и 5 заводов по производству стирола общей стоимостью $750 млн (оценка IISRP). Производство синтетического каучука в 1945 году составляло уже 820 тыс. тонн. После окончания войны большая часть этих предприятий была приватизирована.

Первым делом, первым делом — алюминий

Фото: Fox Photos / Getty Images Сбор алюминия в помощь ВВС

Фото: Fox Photos / Getty Images

Главным стратегическим металлом Второй мировой был алюминий. Это важнейший конструкционный материал в самолетостроении. Алюминий также использовался в производстве взрывчатых веществ и боеприпасов, стрелкового оружия.

Основное сырье для производства алюминия — бокситы. До войны американские алюминиевые заводы в основном работали на бокситах, импортированных из Франции и других стран Европы. Война потребовала срочной перестройки производственных цепочек.

Одним из главных мировых производителей бокситов в то время был Суринам — голландская колония в Южной Америке. По договоренности с находящейся в эмиграции королевой Нидерландов Вильгельминой туда были введены американские войска. В 1940–1943 годах на Суринам приходилось 65% американского импорта бокситов. В 1941 году в колонии заработали два американских глиноземных завода — в Паранаме и Онвердахте. Был перестроен местный аэропорт, ставший крупнейшим в Южной Америке на то время. Благодаря экспорту бокситов по итогам 1941 года госбюджет Суринама впервые за 75 лет был сведен с профицитом. Профицит сохранялся до конца войны.

Параллельно с этим росла и развивалась добыча и переработка бокситов в штате Арканзас.

Кроме бокситов, для производства алюминия требуется большое количество электроэнергии. На электричество приходится примерно пятая часть себестоимости алюминия. В военные годы правительство США вложило $2 млрд в увеличение мощностей гидроэлектростанций на реке Колумбия в шесть раз. В 1942 году было завершено строительство крупнейшей из них — Гранд-Кули.

Война привела к взрывному росту мировой алюминиевой индустрии во всем мире — с 720 тыс. тонн в год в 1939 году до рекордных 1,95 млн тонн в 1943-м (данные U.S. Geological Survey). Перед войной непререкаемым мировым лидером по производству алюминия была гитлеровская Германия. На ее долю в 1938 году приходилось почти 30% мирового производства — согласно разным источникам, 161,1–163,6 тыс. тонн (первичный алюминий). США занимали второе место, произведя в 1938 году 130,1 тыс. тонн.

Герман Геринг как уполномоченный по четырехлетнему плану, ответственный за военную промышленность Германии, планировал за счет мощностей завоеванных стран (в первую очередь Норвегии, Франции, Италии и СССР) резко увеличить объемы производства — до 1 млн тонн в год в 1944 году. На пике в 1943 году в Германии было произведено 203,1 тыс. тонн алюминия (в Австрии — еще 44,2 тыс. тонн), во Франции, Норвегии и Италии, вместе взятых,— еще 112,2 тыс. тонн.

Фото: Underwood Archives / Getty Images Во время Второй мировой войны большая часть мирового производства алюминия приходилась на США и Канаду

Фото: Underwood Archives / Getty Images

А вот в США в 1943 году было произведено почти 835 тыс. тонн, в Канаде, тесно сотрудничавшей с Соединенными Штатами,— около 450 тыс. тонн. На эти две страны приходилось около двух третей мирового производства. «Алюминиевую войну» союзные державы выиграли с огромным преимуществом.

Единственной компанией в США, занимавшейся алюминием до и во время войны, была Alcoa. За время войны она инвестировала $300 млн собственных средств в расширение производственных мощностей, построила алюминиевые заводы общей стоимостью $450 млн (собственником заводов было государство).

Начиная с 1941 года около 90% произведенного в США алюминия направлялось на военные нужды (использование металла в других целях было ограничено законодательно). Переход Alcoa с гражданской продукции на военную произошел добровольно-принудительно. 10 октября 1941 года, еще до вступления Соединенных Штатов в войну, против Alcoa было выдвинуто обвинение в монополизме — в добыче бокситов, глинозема, производстве первичного алюминия, кастингов, поршней, столовых приборов, фольги и т. п. Судебный процесс закончился 12 марта 1945 года снятием всех обвинений. Демонополизация произошла уже после войны, когда государство продало несколько алюминиевых заводов компаниям Kaiser Aluminum and Chemical Company и Reynolds Metal Company.

Подъем алюминиевой промышленности в США способствовал мощному росту самолетостроения. К началу 1939 года в военно-воздушных силах США насчитывалось всего около 1700 самолетов. 12 января 1939 года президент Рузвельт обратился к Конгрессу с призывом утвердить дополнительные ассигнования на военные цели в размере около $525 млн, чтобы иметь возможность отразить неожиданное нападение противника, оказать ему серьезное сопротивление, а затем и одержать победу.

Фото: Bettmann / Getty Images Авиационный завод компании Douglas Aircraft. Консорциум BVD (Boeing-Vega-Douglas) произвел 12 731 тяжелый бомбардировщик B-17 «Летающая крепость»

Фото: Bettmann / Getty Images

Из этой суммы $450 млн предполагалось выделить армии, в том числе $300 млн на закупку новых военных самолетов, из них $50 млн — немедленно. Военно-морскому флоту предлагалось выделить $65 млн (в том числе $21 млн на закупку самолетов и испытания материалов для самолетостроения), а еще $10 млн направить на обучение летному делу примерно 20 тыс. человек. Конгресс одобрил закупку 3251 самолета. Впоследствии в связи с изменением военно-политической ситуации потребовалось гораздо больше и самолетов, и денег на их постройку.

Согласно обнародованным в 2011 году данным отдела статистики американских ВВС, с июля 1940 по август 1945 года было произведено больше самолетов, чем в какой-либо другой стране мира,— 295 959, включая экспериментальные модели и самолеты, произведенные в Канаде, но на деньги США. Из этого числа 38 881 самолет был отправлен в Великобританию, 14 717 — в СССР, 6126 — в другие страны.

При этом если за вторую половину 1940 года в США было произведено всего 3611 самолетов, почти половина из которых была учебно-тренировочными, то в 1944 году было изготовлено 96 270 самолетов, из которых 74 564 — боевые. Темпы производства составляли около 11 самолетов в час, 264 в день. Почти вдвое меньше цифры, которую в 1940 году называл Уолтер Рейтер.

В 1939 году рабочие на авиационных заводах США работали в одну смену. С ростом объемов выпуска и числа квалифицированных рабочих произошел переход сначала на две, потом на три смены.

До войны авиационная промышленность занимала скромное 41-е место среди индустрий США, к концу войны вышла на первое.

Из американского алюминия строили самолеты союзники — Великобритания и СССР. Роберт Джонс в книге «The Roads to Russia: United States Lend-Lease to the Soviet Union» приводит следующие цифры. Из США в СССР за годы войны было поставлено 189,2 тыс. коротких тонн (171,6 тыс. метрических тонн) первичного алюминия, то есть изготовленного из руды, и 71,9 тыс. коротких тонн (65,2 тыс. метрических тонн) вторичного алюминия, то есть изготовленного из металлолома и отходов. Для сравнения — Уральский алюминиевый завод за время войны произвел 244 441 тонну алюминия, при этом с начала войны до февраля 1943 года он был единственным в СССР заводом, выпускавшим эту продукцию. В феврале 1943 года заработал второй завод — Сталинский (впоследствии переименованный вместе с городом в Новокузнецкий), но его объемы производства были на порядок меньше — около 28 тыс. тонн за военные годы.

Как хороши, как свежи были Рози

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без женщин оборонная промышленность США не смогла бы обеспечить потребности армии. Натурщицей для культовой «Клепальщицы Рози» художника Нормана Роквелла стала 19-летняя телефонистка из Арлингтона (Вермонт) Мэри Луиза Дойл (на этом фото ей 78). Мэри Дойл (в замужестве Киф) признавалась, что сперва была ошеломлена, увидев себя на обложке журнала в образе «бегемотихи, вынырнувшей из черных глубин воображения художника».

Фото: Susan Watts / NY Daily News Archive / Getty Images Без женщин оборонная промышленность США не смогла бы обеспечить потребности армии. Натурщицей для культовой «Клепальщицы Рози» художника Нормана Роквелла стала 19-летняя телефонистка из Арлингтона (Вермонт) Мэри Луиза Дойл (на этом фото ей 78). Мэри Дойл (в замужестве Киф) признавалась, что сперва была ошеломлена, увидев себя на обложке журнала в образе «бегемотихи, вынырнувшей из черных глубин воображения художника».

Фото: Susan Watts / NY Daily News Archive / Getty Images

Даже с учетом почти полной ликвидации безработицы рабочих рук все равно не хватало. На оборонные и промышленные предприятия массово устраивались на работу женщины.

Если в 1940 году работу имела примерно каждая четвертая американская женщина (27,4%), то в 1944-м — примерно каждая третья (35%). Более половины работающих женщин в 1944 году были незамужними, разведенными или вдовами. Но к концу войны и каждая четвертая замужняя американка ходила на работу.

В авиационной промышленности в 1943 году работало более 310 тыс. женщин — 65% всех работников отрасли. Довоенный показатель — 1%.

В начале 1943 года композитор Джон Джейкоб Леб и поэт-песенник Ред Эванс выпустили новую песню, которая отразила это явление и стала популярной. Песня называется «Рози-клепальщица» («Rosie the Riveter»). В ней были такие слова:

Весь день напролет

В любую погоду

Она стоит у конвейера.

Она делает историю,

Работает на победу

Рози-клепальщица.

Сидя на фюзеляже,

Смотрит, чтобы не было саботажа,

Эта маленькая девчушка

Сделает больше, чем мужчина.

Крепление деталей с помощью заклепок — тяжелая физическая работа. Клепальщицы работали в парах. Одна (riveter, «стрелок») с помощью пневматического клепального молотка соединяла детали заклепкой, вторая (bucker, «упор») держала тяжелый брусок для раскряжевки с задней стороны заклепки, гася вибрацию.

В мае 1943 года на обложке выходившего многомиллионным тиражом еженедельника The Saturday Evening Post был напечатан рисунок самого популярного американского иллюстратора Нормана Роквелла «Рози-клепальщица». На нем была изображена мускулистая молодая женщина в рабочем комбинезоне, бандане и поднятых на лоб защитных очках. Она сидела на фоне американского флага, держа на коленях клепальный молоток, и ела сэндвич, попирая при этом ногами книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба». На ланч-боксе было написано ее имя — «Рози».

Рисунок стал невероятно популярен. Автор на время войны предоставил права на него министерству финансов — для использования в рекламе военных займов.

Много лет спустя «Рози-клепальщицей» назвали другую девушку в бандане и с хорошо развитыми мускулами с одного из самых известных американских плакатов XX века, любимого феминистками «We Can Do It!». Но во время войны этот плакат могли видеть (и то недолгое время) лишь работницы цеха одного из заводов компании Westinghouse, занимающиеся производством подшлемников для армейских касок.

Правительство активно пропагандировало трудоустройство женщин. Управление военной информации США с июля 1942 по апрель 1945 года выпускало специальный бюллетень Magazine War Guide, из которого издатели журналов могли черпать информацию и идеи для своих публикаций. Так, в сентябре 1943 года было рекомендовано использовать обложки журналов для продвижения идеи о том, что женщины могут работать не только на заводах, но также продавщицами, лифтершами, телефонистками. Слоган кампании звучал так: «Чем больше женщин будут работать, тем быстрее мы победим». В Saturday Evening Post на обложку поместили новый рисунок Роквелла — «Девушку свободы», несущую на себе множество орудий труда.

Владельцам предприятий женский труд был выгоден. Женщинам за одинаковую с мужчинами работу обычно платили почти вдвое меньше.

Так применялась сталь

Фото: GHI / Universal Images Group / Getty Images Производство гусеничных лент для армейских полугусеничных тягачей М2 на заводе компании B.F. Goodrich

Фото: GHI / Universal Images Group / Getty Images

Сталь в военное время — это корабли, подводные лодки, танки, артиллерийские орудия, автомобили, детали двигателей, снаряды, торпеды, каски.

Производство стали сильно выросло еще в 1939 году — 60,8 млн метрических тонн необработанной стали против 25,7 млн тонн годом раньше. Пик был достигнут в 1944 году — 81,3 млн тонн (данные U.S. Geological Survey).

Профсоюзный деятель Уолтер Рейтер говорил о возможности использовать половину мощностей автомобильной промышленности в военных целях. Власти США шагнули дальше, практически ликвидировав автомобилестроение для гражданских нужд. В 1941 году в США было произведено около 3,6 млн легковых автомобилей. В начале 1942 года автозаводы еще работали, успев произвести, по разным данным, от 520 тыс. до 1,15 млн легковых автомобилей и легких грузовиков, но с 1 февраля производство и продажа «гражданских» автомобилей распоряжением правительства были прекращены. Автозаводы — перепрофилированы на выпуск военной продукции. Непроданные автомобили перешли в собственность правительства, которое распределило их по карточной системе. Их получили врачи, полицейские, пожарные, фермеры, а также некоторые работники оборонных предприятий. Обязательным требованием для получения нового автомобиля было, чтобы пробег старого автомобиля превышал 40 тыс. миль (64 374 км).

Единственной легковой моделью, выпускавшейся в военное время, был армейский автомобиль повышенной проходимости. Его производили на заводах компаний Willys-Overland Motors и Ford. За время войны было произведено около 643 тыс. таких авто.

В декабре 1940 года Великобритания, потерявшая большое количество торговых кораблей в результате нападений немецких подводных лодок, подписала контракт на строительство 60 новых судов на двух американских верфях. 3 января 1941 года президент Рузвельт объявил о чрезвычайной программе судостроения, по которой предполагалось построить 200 кораблей (в дополнение к стартовавшей в 1937 году долгосрочной программе судостроения — 50 кораблей в год в течение десяти лет) для перевозки военнослужащих и поставки грузов союзникам.

Программа четырежды дополнялась, к концу 1945 года в рамках программы было построено около 6 тыс. кораблей. Если в 1939 году в США было 38 судостроительных верфей (120 стапелей), то в 1944 году — 84 верфи (614 стапелей). До войны все работники судоверфи были белыми мужчинами. В 1941 году верфи начали набирать новых работников, не обращая внимание на пол и цвет кожи. В военное время число работающих женщин доходило до 18% рабочей силы. На верфи в Мобиле, штат Алабама, из 50 тыс. работников 7 тыс. были афроамериканцами. Они выполняли самую неквалифицированную работу. Когда 12 афроамериканцев в 1943 году получили работу сварщиков, белые работники подняли бунт. После войны на всех верфях владельцы старались избавиться и от женщин, и от афроамериканцев.

По окончании войны во многих странах мира спрос на сталь, необходимую для восстановления народного хозяйства, был огромен. При этом большое количество сталелитейных заводов Европы пострадало в ходе военных действий. В 1945 году Соединенные Штаты производили 67% всего чугуна и 72% всей стали мира.

Бонд. Военный бонд

В докладе «Стоимость главных войн США», подготовленном Исследовательской службой Конгресса США в 2008 году, Вторая мировая война оценена в $296 млрд в текущих ценах (в долларах 2023 года это примерно соответствует $4,9 трлн). В данную сумму не входит помощь союзникам, выплаты ветеранам войны и расходы на обслуживание займов, взятых на военные нужды. В других исследованиях можно встретить близкие оценки — $304 млрд и $340 млрд.

За счет собранных налогов государство могло покрыть менее половины меньшей из указанных сумм. Остальные средства министерство финансов получило за счет выпуска облигаций. Облигации самого первого займа, выпущенного для привлечения средств на нужды обороны, были выпущены в мае 1941 года и назывались оборонными. Первую облигацию купил президент Рузвельт.

После вступления США во Вторую мировую войну облигации следующих выпусков стали называться уже не оборонными, а военными. Первый выпуск военных облигаций состоялся в 1942 году. Это были облигации с нулевым купоном со сроком погашения десять лет. По ним не выплачивались проценты, но продавались эти облигации с дисконтом от номинальной цены. По мере приближения сроков погашения цена росла — вплоть до номинальной. Облигации номиналом $25 первоначально продавались по $18,75. Те, кто не мог сразу столько заплатить, имели возможность собирать в специальные альбомы марки по 10 центов, пока не наберется достаточной для покупки суммы. Одновременно выпускались облигации и более крупных номиналов.

Для пропаганды военных облигаций привлекались знаменитости, в первую очередь — звезды Голливуда, устраивались различные развлекательные мероприятия. Газеты и журналы бесплатно предоставляли площади под рекламу облигаций на общую сумму около $250 млн.

Программа распространения военных облигаций была завершена в 1946 году. К этому времени около 85 млн американцев приобрели облигации на общую сумму около $185 млрд.

Вторсырье для фронта, вторсырье для победы

Кроме работы и покупки облигаций, еще одним способом помочь экономике страны было участие в кампаниях по сбору вторсырья — алюминия, железа, стали, оловянных консервных банок, макулатуры, резиновых изделий, грампластинок из шеллака, нейлоновых и шелковых чулок, отработанного кулинарного жира.

На переплавку отправлялись пушки времен Гражданской войны 1861–1865 годов и металлические ограды. Между городами, округами, штатами устраивались соревнования — кто больше соберет вторсырья.

С 15 по 30 июня 1942 года был объявлен общенациональный сбор резины. Старые шины, дождевики, сапоги, резиновые коврики скупались по цене 1 цент за фунт (454 грамма). Таким образом было собрано около 450 тыс. тонн резиновых изделий.

Сборы макулатуры и консервных банок стали одним из любимых занятий бойскаутов.

На тюбиках для зубной пасты и пены для бритья появились надписи о том, что после использования тюбик можно сдать на вторичную переработку.

Пропаганда объясняла: из жира делают глицерин, из глицерина делают порох, начиненные этим порохом снаряды будут сбивать вражеские самолеты, подбивать танки, топить корабли. Из 18 тонн металлолома можно изготовить средний танк. 23 тыс. старых нейлоновых колготок можно превратить в один новый парашют. В 30 тыс. старых бритвенных лезвий содержится достаточно стали, чтобы изготовить 30 автоматов.

Если сравнить количество собранного с общими объемами производства в той или иной индустрии, то окажется, что вклад вторсырья в победу был порой очень мал, как свидетельствуют цифры, приведенные в работе профессора экономики Ратгерского университета Хью Рокоффа «Keep on Scrapping: The Salvage Drives of World War II». Так, весь собранный за 1942–1945 годы населением алюминий — это примерно 0,08% объема производства алюминия за этот период. Сбор старых нейлоновых чулок длился с 15 ноября 1942 года по 15 марта 1943 года. Всего было собрано около 400 тонн чулок. Без учета потерь при переработке это соответствует количеству нейлона, изготовленного в стране за 12 дней в пиковый период производства.

В отработанном жире нуждались вовсе не заводы боеприпасов, а мыловаренные заводы. Производители мыла опасались, что если мыло станет менее доступным, люди начнут его экономить, что отразится и на их послевоенных привычках.

По мнению историков, эффект от всех государственных кампаний по сбору вторсырья был скорее психологический, чем экономический.

Шопинг победы

В мае 1942 года в США была введена карточная система. Сначала по карточкам продавались только сахар и кофе, потом к ним добавились другие товары — масло, мясо, рыба, сыр, консервы, горючее, шины, обувь, велосипеды, пишущие машинки, шелк, нейлон, кухонные плиты, некоторые виды лекарств.

В июне 1942 года было прекращено производство радиоприемников, телевизоров, фонографов, холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин.

Все, что продавалось по карточкам, можно было купить на черном рынке. Разумеется, по совсем другим ценам.

Автомобилистов призывали не превышать скорость, тратя тем самым больше бензина, и ездить компаниями («если ты едешь один — ты едешь с Гитлером!», гласила надпись на рекламном плакате).

Граждан убеждали самостоятельно выращивать овощи и фрукты в так называемых садах победы (в мае 1943 года было 18 млн таких садов, а собираемый в них урожай был сопоставим по объемам с тем, что вырастили фермеры). Активно пропагандировалось консервирование продуктов.

В августе 1945 года рационирование большинства товаров и продуктов питания было отменено (карточки на сахар существовали в некоторых районах страны до 1947 года).

После отмены ограничений военных лет средний американец обнаружил, что за время войны у него выросла зарплата. Больше не нужно было покупать облигации военных займов. Деньги есть на что тратить — на себя, свою семью, свой дом, повышая качество жизни. И американцы начали тратить деньги. Таким образом, начался новый этап в истории. Родилась цивилизация потребления.

Алексей Алексеев