Бес паники

«Без паники!» — примерно так звучали заявления большинства политиков и чиновников в начале марта. «Банковская система безопасна»,— заверил президент Джо Байден после краха 10 марта Silicon Valley Bank, входящего в топ-20 американских банков. Вкладчики вняли президенту и побежали за своими деньгами. «Мы укрепляем доверие общества к национальной банковской системе»,— успокаивали Минфин и ФРС, вливая за неделю рекордные $164,8 млрд на поддержку обрушившегося банковского сектора. 15 марта акции второго по величине швейцарского банка Credit Suisse упали на 30%. Известный американский инвестор Роберт Кийосаки сказал, что ожидает его банкротства. «Банковский сектор в зоне евро устойчив»,— парировала 16 марта глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, после того как на экстренном заседании ЕЦБ превентивно поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 3,5% годовых, в зоне евро. «Прямого влияния на российскую финансовую систему нет»,— прокомментировала ситуацию в банковском секторе США и ЕС глава ЦБ Эльвира Набиуллина, намекнув на ужесточение денежно-кредитной политики в скором будущем.