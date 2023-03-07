Из гигантов проросли стартапы

Технологические корпорации одна за другой анонсируют массовые сокращения сотрудников. Без работы в итоге остались или останутся в обозримом будущем десятки тысяч IT-специалистов. Впрочем, большинство из них уже обернули ситуацию в свою пользу и открыли собственный бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Во вторник, 7 марта, агентство Bloomberg сообщило, что уже на этой неделе Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) может объявить о сокращении нескольких тысяч сотрудников. И это притом что еще в ноябре прошлого года корпорация Марка Цукерберга объявила о крупнейшем в своей истории сокращении штата — на 11 тыс. человек.

Ситуация в Meta идеально описывает тенденцию, сложившуюся в технологическом секторе: IT-корпорации как начали массово сокращать сотрудников в прошлом году, так и не намерены останавливаться.

И в первые два месяца нынешнего года чуть ли не каждую неделю приходило сообщение о массовых увольнениях в очередном технологическом гиганте. Apple, Dell, Disney, Ericsson, PayPal, Twitter, Yahoo!, Zoom — вот неполный список представителей технологического сектора, объявивших о массовых сокращениях сотрудников только в феврале.

Причины столь масштабных корректировок численности персонала в большинстве компаний одни и те же. Во время пандемии многие из них активно нанимали дополнительных сотрудников, чтобы удовлетворить возросший спрос на их услуги в условиях пандемийных ограничений. Но со снятием карантинов спрос пользователей заметно сократился, а военный конфликт на Украине привел к значительному росту инфляции по всему миру и падению потребительской активности.

Прогнозы многих корпораций по темпам роста их бизнеса оказались слишком оптимистичными, и теперь руководители пытаются адаптироваться к куда менее благоприятным внешним условиям.

Так, гендиректор Zoom Эрик Юань, объявляя о грядущем сокращении 15% штата, отмечал, что руководство компании «должно было потратить больше времени на то, чтобы тщательно проанализировать размер нашего штата и оценить, является ли наш рост устойчивым».

В целом в 2022 году компании технологического сектора объявили о сокращении более 97 тыс. сотрудников. По оценкам консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, это на 649% больше, чем в 2021 году. С учетом планов по сокращениям, объявленных в нынешнем году, эта цифра выросла уже почти до 150 тыс. инженеров, программистов и других специалистов из IT-сферы.

Многие из тех, кто попал под сокращение, либо уже нашли, либо найдут себе работу в других технологических компаниях. Но большинство решили работать на себя.

Согласно опросу, проведенному Clarify Capital среди тысячи уволенных за этот год сотрудников технологических компаний, 63% из них открыли собственный бизнес.

Слова респондентов подтверждает и статистика. По данным американского венчурного фонда Y Combinator, инвестирующего в технологический сектор, количество зарегистрированных стартапов в 2022 году выросло на 20%. А в январе текущего года количество заявок выросло в пять раз по сравнению с началом 2022 года.

Наконец, согласно все тому же опросу Clarify Capital, решение открыть собственный бизнес большинству уволенных специалистов пошло на пользу. Так, в среднем их годовая зарплата в собственном стартапе окажется на $13 тыс. больше, чем на прежнем месте работы. И почти все (91%) из участников опроса создали бизнес, который будет напрямую конкурировать с их прошлым работодателем.

Кирилл Сарханянц