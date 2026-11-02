Правительство расширило на 12 пунктов перечень наркотических прекурсоров

Тот же документ ужесточает контроль за метиламином. Это вещество применяют при изготовлении как лекарств, так и наркотиков. Для новых позиций правительство также установило объемы, которые будут считаться крупным и особо крупным размером по статьям УК о незаконном обороте прекурсоров.