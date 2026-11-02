Правительство расширило на 12 пунктов перечень наркотических прекурсоров
Правительство России внесло 12 веществ в список наркотических прекурсоров с запрещенным или ограниченным оборотом. Это следует из постановления, с которым ознакомился ТАСС. Документ вступит в силу через 120 дней после официального опубликования.
Полный запрет коснется двух новых прекурсоров: «2-Бром-1-(4-метилфенил)-3-метоксипропан-1-он» и «N1-(2-(диэтиламино)этил)-4-нитробензол-1,2-диамин». Остальные десять позиций попали в списки веществ, чей оборот ограничен или требует особых мер контроля.
Тот же документ ужесточает контроль за метиламином. Это вещество применяют при изготовлении как лекарств, так и наркотиков. Для новых позиций правительство также установило объемы, которые будут считаться крупным и особо крупным размером по статьям УК о незаконном обороте прекурсоров.
Прекурсорами называют химические вещества, из которых или с помощью которых производят наркотики. Чтобы обойти действующие запреты, наркопроизводители подбирают похожие по строению, но еще не подконтрольные соединения — «дизайнерские». Новые изменения направлены против таких прекурсоров для наркотиков катиноновой группы и нитазенов — синтетических опиоидов.