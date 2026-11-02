За ночь над Россией сбили 212 беспилотников

По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской и Московской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.