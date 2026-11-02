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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Происшествия

За ночь над Россией сбили 212 беспилотников

Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 212 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали граничащие с Украиной области, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской и Московской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Одна из самых массированных атак пришлась на Воронежскую область. Над регионом за ночь уничтожили 20 беспилотников. При ударе повреждены фасады и остекление двух частных домов. Обошлось без пострадавших.
Атаки беспилотников
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