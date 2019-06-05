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16:36
ОНК: полиция и прокуратура начали проверку по делу журналиста Голунова
17:43
Суд условно-досрочно освободил Оюба Титиева
16:04
Экс-главу штаба Навального повторно арестовали за нарушение правил организации митинга
16:06
Силуанов объяснил причины падения реальных доходов россиян
15:20
Правительство опубликовало концепцию нового КоАП
11:59
Raytheon объединилась с United Technologies
07/06
Facebook прекратит предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei
07/06
Минкомсвязь предложила снизить стоимость частот 5G
06/06
Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia
06/06
Google совершила крупнейшую за пять лет сделку
06/06
В Китае выданы первые коммерческие лицензии 5G
05/06
В работе Qiwi произошел сбой
05/06
В работе Mail.ru произошел сбой
05/06
«МегаФон», Nokia и «Ростелеком» впервые провели международный видеозвонок через 5G
05/06
Apple просит разработчиков поместить его кнопку Sign In над кнопками Google и Facebook
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Google нажилась на журналистах
Корпорация заработала $4,7 млрд на новостных публикациях СМИ
Рынок
Наука
Искусственный загрязнитель
Машинное обучение оказалось в пять раз вреднее автомобиля
Рынок
ВЭБ зашел под другим именем
VEB Ventures готовит первую инвестицию
Рынок
На ПМЭФ обратились к искусственному интеллекту
Участники форума обсудили борьбу за лидерство в технологиях
Рынок
1
Высоким технологиям понизят ставки
Проектам «Цифровой экономики» утвердят льготные кредиты
Рынок
1
«Опережение и есть монополия»
Есть ли у России шанс стать лидером в сфере искусственного интеллекта
Гаджеты
Как британцы пользуются различными гаджетами
Рынок
6
«Закон Яровой» пошел по судам
Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования
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Чистая энергия
Юрий Митин — о продаже солнечных электростанций
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Интернет на постсоветском пространстве
Пространство свободы, территория ограничений и серые зоны – в спецпроекте “Ъ”
10 технологий, которые потрясут мир — 2019
Главные тренды по версии Массачусетского технологического института и Билла Гейтса
Физически это возможно
Самые передовые достижения физики, которые могут изменить наш мир уже завтра
Цены выше неба
Сколько стоит освоение космоса для человека и человечества
Соцсети подсели на алгоритмы
Как формируются ленты новостей Facebook, Twitter, Instagram и других
Не наследить в соцсетях
Какую информацию о пользователях собирают крупнейшие сервисы
Семь предсказаний Стивена Хокинга
О том, каким ученый видел будущее,— в подборке “Ъ”.
Криптовалютный бум
Как СМИ освещают тему — в графиках “Ъ”
Цепная революция
Что такое блокчейн и какие проекты на базе передовой технологии развивает Россия
Джек Ма в 10 цитатах
Так говорил создатель Alibaba Group
Джефф Безос в десяти цитатах
Так говорил основатель Amazon и Blue Origin
Самые известные кибератаки
Как хакеры угрожают миру
Тим Кук в десяти цитатах
Так говорил глава Apple
Илон Маск в десяти цитатах
“Ъ” продолжает проект, в котором предлагает читателям сравнить свои жизненные принципы с правилами самых успешных IT-бизнесменов мира. Второй выпуск посвящен Илону Маску.
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Какими будут новые способы биометрической идентификации
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Inventive Retail Group и Gazgolder запускают бренд аудиотехники
Потребители смотали провода
Bluetooth-наушники впервые обошли по продажам традиционные
Lenovo согнулась пополам
Компания представила прототип ноутбука с гибким экраном
Стартапы
Стартапы
Дальний Восток дозвонился до инвестора
Фонд «Роснано» и РВК вложится в сервис облачной телефонии
Весь раздел
Mail.ru Group отправит облака за рубеж
Компания запустит сервис «Диск-О» в США и других странах
Mail.ru Group примет пожертвования
Компания запускает отечественный аналог Patreon
Стартап Aggregion привлек инвестиции
В сделке на $1,5 млн участвовали новозеландская и китайская компании
Наука
Наука
«Увеличить выявление факторов риска сердечных заболеваний в семь раз»
Гендиректор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» о том, что находит искусственный интеллект в электронных медкартах
Весь раздел
Фатьяновцы: вооружены и агрессивны
Археологи в Подмосковье вырыли топор войны
Как справиться с опухолью мозга
Новые способы борьбы с глиомами
ДНК-паспортизация — возможности и риски
Почему полезно знать, какая у каждого россиянина ДНК
Рынок
Рынок
РФПИ соберет серверы
Фонд заинтересовался рынком хранения данных
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Apple оставляет iTunes в прошлом
Какие приложения придут на смену сервису
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Данные виртуальных сим-карт предлагают хранить на территории страны
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Гости красной дорожки и яркие моменты мероприятия
3—7 июня
Лучшие фото недели
Торжества по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии, празднование Ураза-байрам в России, протесты на Украине и другие яркие кадры
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Как отдыхают известные россияне
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«Великие открытия» Игоря Сечина
Глава «Роснефти» на ПМЭФ — о зловредных США и рабстве «Русала»
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Вручения премий, приемы и другие события
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ПМЭФ-2019
Гости и организаторы Петербургского экономического форума
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Тест: разбираетесь ли вы в художественной самодеятельности мировых лидеров
Как рождался, жил и умирал первый советский тракторный завод
Что предложил в письме арестованный авиаконструктор Туполев главе НКВД
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Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов о новой системе аккредитации вузов
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Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
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Как увеличить спрос на российские ИТ-решения на глобальном рынке?
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия