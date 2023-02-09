Disney сократит издержки на $5,5 млрд и уволит 7 тыс. сотрудников

В среду, 8 февраля, Walt Disney объявила о масштабной реструктуризации и планах сократить издержки на $5,5 млрд. Для уменьшения издержек компания, в частности, собирается сократить 7 тыс. сотрудников — около 3% от всего ее штата. В рамках реструктуризации Disney будет разделена на три части: развлечения, куда войдет большая часть кинопроизводства, стриминга и т. д.; парки развлечений; ESPN, куда войдет спортивный стриминговый сервис ESPN+, и некоторые телевизионные активы.

Disney объявила о реструктуризации и сокращениях при публикации отчетности за завершившийся в декабре первый квартал своего финансового 2023 года. Выручка компании выросла на 8%, до $23,5 млрд, чистая прибыль — на 11%, до $1,3 млрд. Этот показатель оказался хуже ожиданий, но еще более негативным признаком оказалось первое в истории снижение числа подписчиков стримингового сервиса Disney+ — на 2,4 млн. Развитие стримингового сервиса — одно из основных направлений компании в последние годы, поэтому инвесторы пристально следят за количеством его подписчиков. Ранее некоторые акционеры критиковали руководство Disney за чрезмерные расходы на сервис, теперь такие расходы будут также частично сокращены.

О том, что Disney собирается урезать расходы и сократить штат, сообщалось еще в ноябре прошлого года. В том же месяце корпорацию снова возглавил Роберт Айгер, который был ее генеральным директором 15 лет, годом ранее ушел на пенсию, но теперь вернулся «с поручением от совета директоров установить стратегическое направление для возобновления роста компании».

После объявления о плане реструктуризации акции Disney выросли на 5%.

Яна Рождественская