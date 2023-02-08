Zoom сократит 15% сотрудников и зарплату руководству

Генеральный директор Zoom Video Communications Эрик Юань объявил о грядущем сокращении примерно 1,3 тыс. сотрудников компании, что составляет около 15% ее штата. Господин Юань отметил, что за время пандемии штат Zoom вырос втрое, что было связано с резким ростом количества пользователей. Однако в прошлом году компания из квартала в квартал отчитывалась о рекордно низких для себя показателях роста выручки и прибыли. «По мере того как мир переходит к жизни после пандемии, мы видим, что люди и предприятия продолжают полагаться на Zoom. Но неопределенность в мировой экономике и ее влияние на наших клиентов означают, что нам нужно серьезно изменить себя, чтобы приспособиться к новым условиям»,— заявил господин Юань.

Кроме того, гендиректор компании отметил, что руководство «должно было потратить больше времени на то, чтобы тщательно проанализировать размер нашего штата и оценить, является ли наш рост устойчивым». Господин Юань признал себя «ответственным за эти ошибки и действия» и заявил, что откажется ото всех бонусов, причитавшихся ему за 2023 финансовый год (завершился 31 января), а также сократит себе зарплату в следующем финансовом году на 98%. Кроме того, члены правления компании откажутся в нынешнем финансовом году от 20% своей заработной платы, а также от корпоративных бонусов за 2023 финансовый год.

Сообщение Zoom о массовом сокращении сотрудников — часть общего тренда в технологическом секторе. Так, в 2022 году технологические компании объявили о сокращении более 97 тыс. сотрудников. По оценкам консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, это на 649% больше, чем в 2021 году. В числе компаний, которые сочли необходимым в последние недели объявить о масштабных сокращениях, Alphabet, Microsoft, Amazon, 3M, IBM, SAP, Dow, Spotify, Cisco Systems и Dell.

Кирилл Сарханянц