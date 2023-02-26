Reuters: Ericsson сокращает 8500 сотрудников

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сократит 8500 сотрудников в рамках программы сокращения издержек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннее письмо, направленное руководством шведской компании ее сотрудникам.

Как отмечает в этом письме генеральный директор Ericsson Берье Экхольм, сокращения в каждом конкретном регионе, где работает компания, будут проходить по-разному в соответствии с «принятыми там практиками». В некоторых странах, по его словам, вопрос о том, сколько именно сотрудников там будет сокращено, уже был обсужден на этой неделе. Руководство Ericsson не уточняет, в каких странах будет больше всего сокращений. Но, по мнению аналитиков, опрошенных Reuters, больше всего эта программа коснется Северной Америки, а меньше всего сокращений будет на развивающихся рынках, таких как Индия.

В своем письме господин Экхольм также напомнил, что в начале 2023 года компания поставила цель до его конца сократить издержки на $880 млн. «Наш долг — снизить издержки, чтобы остаться конкурентоспособными»,— подчеркнул глава Ericsson. Сейчас в компании по всему миру работает более 105 тыс. человек. Акции компании реагируют на новости падением около 1%. За последние полгода акции Ericsson потеряли 24,4% стоимости.

За последние недели о сокращениях сотрудников объявили многие крупные технологические компании, в том числе Alphabet, Microsoft, Amazon, 3M, IBM, SAP, Dow, Spotify, Cisco Systems и Dell.

Алена Миклашевская