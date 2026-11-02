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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
МирКонфликты

Армия России ударила по «Укрспецсвязи» и электровозу в тыловых районах Украины

Российские военнослужащие ударными «Геранями» поразили производственное здание завода «Укрспецсвязь» и электровоз на одном из железнодорожных перегонов в тыловых районах Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, на предприятии выпускали продукцию военного и двойного назначения.
Также под удар российских войск попали склад вооружения и логистический центр, который использовался для перевозки военных грузов. «Поражение стратегических объектов значительно снижает возможности вооруженных формирований Украины по ведению боевых действий»,— следует из пресс-релиза Минобороны.
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