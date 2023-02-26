Twitter сократил еще несколько десятков сотрудников

В Twitter были сокращены еще не менее 50 сотрудников, и это уже по меньшей мере восьмой раунд сокращений в компании с тех пор, как в конце октября ее приобрел Илон Маск. Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники издание The Information, сокращения затронули в первую очередь проектные группы, в том числе те, которые обеспечивают поддержку рекламных технологий, приложения Twitter и технической инфраструктуры компании в целом.

С учетом сокращений, начатых Илоном Маском в ноябре 2022 года после покупки Twitter за $44 млрд, штат компании сократился уже примерно на 70% и сейчас составляет около 2 тыс. человек. По данным источников The Information, последний раунд сокращений призван решить проблему резкого падения выручки компании. В самой Twitter не ответили на запрос Reuters с просьбой прокомментировать появившуюся информацию о новых сокращениях.

Алена Миклашевская