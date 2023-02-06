Bloomberg: Dell сокращает более 6,5 тыс. сотрудников

Dell Technologies стала очередной крупной технологической компанией, объявившей о сокращении сотрудников. По данным Bloomberg, Dell планирует сократить около 6650 человек.

Причины этого решения объясняются операционным директором Dell Джеффом Кларком во внутреннем письме, с содержанием которого удалось ознакомиться агентству. Как объясняет господин Кларк, условия на рынке «продолжают ухудшаться и будущее остается неопределенным». Указанное в письме количество сотрудников, попадающих под сокращение, составляет около 5% от общей численности работающих в Dell людей.

По словам операционного директора, уже принятые компанией меры по снижению издержек, в том числе приостановка найма новых сотрудников и сокращение деловых поездок, оказались недостаточными. По мнению руководства, повысить эффективность работы позволит реорганизация отделов и сокращение рабочих мест. После этих сокращений количество работающих в Dell сотрудников будет самым низким за последние как минимум шесть лет, отмечает Bloomberg. Оно будет на 39 тыс. человек меньше, чем в январе 2020 года.

За решением Dell о сокращениях, в частности, может стоять падение спроса на ее продукцию, отмечает Bloomberg. По предварительным данным аналитической компании IDC, в четвертом квартале 2022 года продажи ПК в мире резко упали, и самое значительное падение как раз у Dell — на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. На продажу ПК приходится 55% выручки Dell.

В целом в 2022 году компании технологического сектора объявили о сокращении более 97 тыс. сотрудников. По оценкам консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, это на 649% больше, чем в 2021 году. В числе компаний, которые, как и Dell, сочли необходимым в последние недели объявить о масштабных сокращениях, Alphabet, Microsoft, Amazon, 3M, IBM, SAP, Dow, Spotify, Cisco Systems. HP объявила о сокращениях еще в ноябре 2022 года.

Подробнее о массовых увольнениях в американских хайтек-компаниях — в материале «Ъ» «Технологии подсократили».

Алена Миклашевская