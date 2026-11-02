Матвиенко анонсировала встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на саммите АТЭС в Шеньчжэне, сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что сотрудничество двух стран развивается стабильно и динамично.