Матвиенко анонсировала встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на саммите АТЭС в Шеньчжэне, сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что сотрудничество двух стран развивается стабильно и динамично.
Госпожа Матвиенко встретилась в Пекине с главой Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином. Российский политик отметила, что РФ и Китай координируют действия на мировой арене, потому что подходы стран «либо близки, либо совпадают».
«Лидеры наших стран вывели сотрудничество между Россией и Китаем на беспрецедентно высокий уровень... Уже в этом году дважды была встреча, и вновь встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ближайшие дни»,— добавила Валентина Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. По данным Кремля, также обсуждалась трехсторонняя встреча президентов России, США и председателя КНР. Помощник президента РФ Юрий Ушаков допускал, что у Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться неформальная встреча.