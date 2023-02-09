Axios: Yahoo! сокращает 20% штата

Yahoo! готовит масштабную реструктуризацию своего подразделения рекламных технологий, в связи с чем будут сокращены около 1,6 тыс. сотрудников. Об этом со ссылкой на топ-менеджеров компании сообщает Axios.

Под сокращения попадет примерно половина сотрудников подразделения рекламных технологий, а общий штат компании в результате сократится на 20%. При этом около 1 тыс. позиций будет сокращено уже сегодня, а оставшиеся — во второй половине года.

В интервью Axios генеральный директор компании Джим Ланцоне заявил, что, в отличие от большинства других технологических корпораций, которые в последнее время сокращают сотрудников из-за трудных экономических условий, Yahoo! решилась на сокращения исключительно из-за пересмотра стратегии рекламного бизнеса. В частности, компания намерена отказаться от своей SSP-платформы, которая помогает цифровым издателям автоматизировать продажу рекламы на основе их контента. Кроме того, компания закроет свою платформу для нативной рекламы Gemini и перейдет на платформу компании Taboola, с которой Yahoo! заключила партнерское соглашение.

Вышеуказанный бизнес, по словам генерального директора компании, приносил убытки, из-за чего руководством было принято решение отказаться от него.

Кирилл Сарханянц