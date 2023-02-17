Apple начала масштабное сокращение работников по контракту

Apple Inc, до сих пор воздерживавшаяся, в отличие от прочих крупных технологических компаний от массовых увольнений сотрудников, начала масштабное расторжение трудовых договоров с работниками по контракту. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники New York Post.

В течение последних нескольких дней компания, сообщают источники издания, прекратила сотрудничество с работниками, формально не входящими в штат компании, но работающими вместе со штатными сотрудниками над разнообразными проектами Apple. Сообщается, что в отличие от более или менее стандартной процедуры, когда контракты, заключаемые на 12 или 15 месяцев, просто не продлеваются, в данном случае идет непосредственное увольнение внештатников.

Apple не раскрывает информацию, сколько внештатных сотрудников работает в компании, тем не менее предполагается, что речь идет о тысячах человек, занятых в таких сферах, как управление проектами, презентации новых продуктов и разработка таких новых продуктов, как, например, Apple Maps.

Масштабные сокращения в технологических компаниях начались в прошлом году. Многим корпорациям пришлось прибегать к этой мере в условиях сложной макроэкономической ситуации и спада на рынке онлайн-рекламы. Так, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила о сокращении 11 тыс. сотрудников, Twitter — о сокращении половины сотрудников (3,7 тыс.).

По подсчетам сервиса Layoffs.fyi, в прошлом году в технологической сфере было уволено в общей сложности более 150 тыс. сотрудников. Сокращения продолжились в 2023 году: с начала года количество уволенных достигло 107 тыс. В январе о сокращении 10 тыс. сотрудников объявил Microsoft, а Alphabet — о сокращении 12 тыс.

Apple до сих пор воздерживалась от сокращений, которые ее генеральный директор Тим Кук называл «крайней мерой». Более того, как минимум один уволенный внештатник Apple заявил источникам газеты, что еще совсем недавно представители компании говорили, что его работе на Apple совершенно ничего не угрожает.

Представители компании отказались комментировать информацию New York Post.

Подробнее о массовых увольнениях в американских технологических компаниях — в публикации «Ъ» «Технологии подсократили».

Андрей Келекеев