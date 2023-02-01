PayPal сократит 2 тыс. сотрудников

Компания PayPal объявила о предстоящем сокращении 2 тыс. человек, что составляет 7% от общей численности ее сотрудников. В обращении к сотрудникам, опубликованном на сайте PayPal, президент и генеральный директор PayPal Дэн Шульман объяснил, что решение о сокращении обусловлено «очень непростыми макроэкономическими условиями».

По словам главы, компания добилась значительного прогресса «в регулировании структуры издержек и сконцентрировала ресурсы на ключевых стратегических задачах», однако «необходимо сделать еще больше». Называя объявление о сокращениях сотрудников «непростыми новостями», господин Шульман сообщил, что сокращения пройдут в ближайшие недели, а уходящие сотрудники получат «щедрые выплаты и поддержку».

PayPal уже не первая крупная компания, объявляющая о сокращениях сотрудников. За последний месяц об аналогичных мерах объявили в том числе Amazon, Alphabet, Microsoft, 3M, Spotify, IBM, SAP, Dow. Акции PayPal на бирже NASDAQ после обращения главы компании к сотрудникам выросли на 2%.

Алена Миклашевская