Прокатная десятка

2 марта в прокат вышел ряд картин, среди которых российская драма «Здоровый человек» и японский анимационный музыкальный фильм «Ину-о: Рождение легенды». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Нюрнберг
- Режиссер: Николай Лебедев
- В ролях: Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Петренко
- Жанр: история, драма, военный, триллер / Россия, Германия, Чехия, Великобритания / 131 мин.
- В прокате: с 2 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Берлин последних апрельских дней 1945 года, где советские солдаты в чистых, незапыленных гимнастерках пробираются под обстрелами к Рейхстагу. Среди этих солдат — военный переводчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо). Спустя пару месяцев он работает в советской военной прокуратуре в Берлине и неожиданно получает пачку писем — весточки, которые его брат Николай, считавшийся пропавшим без вести, отправлял с фронта матери. Из этой находки каким-то образом следует, что Николай может быть жив и находиться в Нюрнберге, где по совпадению как раз готовят масштабный международный судебный процесс над нацистскими преступниками. Игорь просит своего командира (Игорь Петренко) командировать его туда.
В Нюрнберге Волгин поступает под начало майора Мигачева (Евгений Миронов), который вместе со своей командой обеспечивает работу советских обвинителей на суде. Однако нашего героя больше занимают поиски брата, в процессе которых он знакомится с русской девушкой Леной (Любовь Аксенова), во время войны угнанной на работы в Германию. Игорь в нее немедленно влюбляется, хотя и считает, что она, как все попавшие в плен и трудовое рабство, предательница Родины. Лена же как-то связана с подпольной ячейкой недобитых гитлеровцев, возглавляемой неким Хельмутом, которая стремится во что бы то ни стало помешать суду состояться».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Суета вокруг суда».
Здоровый человек
- Режиссер: Петр Тодоровский
- В ролях: Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Полина Айнутдинова, Евгений Ткачук
- Жанр: драма / Россия / 101 мин.
- В прокате: с 2 марта
Режиссер Петр Тодоровский: «В этом фильме я довольно четко даю понять, что не все волонтеры такие, как герой Никиты Ефремова. Егор плохо приспособлен к волонтерской работе, и все вокруг ему об этом говорят. Наверное, его можно даже назвать плохим волонтером. Хотя человек он хороший. Поэтому я очень надеюсь, что "Здоровый человек" не будет восприниматься как антиреклама волонтерского движения. А финал картины, думаю, можно считать, наоборот, рекламой. То, что делает Егор, несмотря на то, что волонтер он плохой,— это вообще-то и есть то, что делает нас людьми. Неравнодушие к страданиям других и умение увидеть рядом с собой кого-то еще, кроме самого себя».
Петр Тодоровский о том, как создавался «Здоровый человек», — в интервью «Ъ-Weekend» «В душе я обыватель».
Ину-о: Рождение легенды
- Режиссер: Масааки Юаса
- Жанр: аниме, мультфильм, драма, фэнтези, музыка / Япония / 98 мин.
- Слоган: «Узнай тайну древнего проклятия»
- В прокате: с 2 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «Как и любое сказание, "Рождение легенды" лучше один раз увидеть и услышать целиком: даже беглый пересказ завязки напрасно вязнет в деталях. Без них сложно описать контуры масштабного замысла, который режиссер Масааки Юаса разыгрывает с непринужденной легкостью, недоступной письменной речи. Уже открывающая сцена приглашает в путешествие сквозь 600 лет японской истории, а затем следует небольшой флешбэк еще на 300 — в залив Данноура. Впрочем, непосредственно "Повести о доме Тайра", как впоследствии обозвали целый жанр песнопений и выступлений, посвящено одноименное 11-серийное аниме той же студии Science SARU, но под руководством постановщицы Наоки Ямады. Его просмотр не то чтобы необходим перед походом на "Ину-о", но это, безусловно, станет приятным бонусом и разогревом перед "рок-концертом" Юасы…
"Ину-о" приглашает увидеть истоки театра но — сюжет сродни бунту битников или рокеров, а сам титульный герой и его спутник с бивой напоминают не уличных артистов, а средневековую инкарнацию The Rolling Stones. В их песнях и плясках сливаются потайные сюжеты национальной истории и подлинная демократичность, приглашающая публику танцевать и даже подпевать (интерактив тогда был не принят — особенно в высшем обществе)».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Бива живая и мертвая».
Детектор
- Режиссер: Костас Марсаан
- В ролях: Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Гела Месхи
- Жанр: триллер, детектив / Россия / 98 мин.
- Слоган: «Приглядись, с кем ты живешь»
- В прокате: с 2 марта
Кинопрокатчик «AVK`PRO»: «Виктория — бывший оперативный сотрудник — привыкает к нормальной жизни с любимым мужем, психологом. Но после нападения преступника на службе она не может иметь детей. Супруги решают взять к себе на выходные шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре. И тогда в их загородном доме начинают происходить странные события. Девочка ведет себя скрытно и порой агрессивно, рисует страшные картинки и портит игрушки. В ее рисунках Вика угадывает жертв того самого преступника, теперь она абсолютно уверена: злодей жив, и он где-то рядом».
Марлоу
- Режиссер: Нил Джордан
- В ролях: Лиам Нисон, Алан Молони, Дайан Крюгер, Стелла Стокер
- Жанр: триллер, криминал, детектив / США, Ирландия, Франция / 109 мин.
- Слоган: «Каждая тайна должна иметь свою звезду на Аллее славы»
- В прокате: с 23 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу сценария легли не чандлеровские тексты, а роман ирландского писателя Джона Банвилла "Черноглазая блондинка", вышедший в 2014 году, то есть, по сути, авторизованный фанфик. Возможно, поэтому фильм похож на сборник не слишком хорошо исполненных "лучших хитов". Все элементы жанра в нем отмечены, как галочки в списке покупок: пропавший человек, которого ищут несколько заинтересованных партий, запутанная преступная схема, ведущая к сильным мира сего, грехи, таящиеся за дверями богатых домов и элитных клубов, висящий в воздухе сигаретный дым и косые лучи солнца, освещающие каждую вторую мизансцену сквозь полуприкрытые жалюзи. Роковых блондинок целых две: одна, богатая наследница Клэр Кавендиш (Дайан Крюгер), приходит к Марлоу (Лиам Нисон) с просьбой разыскать ее исчезнувшего любовника (Франсуа Арно); вторая, ее мать и угасшая кинозвезда Дороти Квинкэннон (Джессика Лэнг), тоже питает живой интерес как к любовнику, так и к детективу.
Что до самого Марлоу, то, несмотря на шляпу, костюм-тройку, портсигар и прочее, он тут просто очередной крутой парень пенсионного возраста, каких Нисон переиграл уже пугающее количество… При всем том он, впрочем, так бодро раскидывает плохих парней, что оригинальный герой Чандлера бы только позавидовал».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Нуар костей не ломит» и «Хуже, чем последнее дело».
Сын
- Режиссер: Флориан Зеллер
- В ролях: Хью Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кирби, Зен МакГрат, Энтони Хопкинс
- Жанр: драма / Великобритания, Франция / 123 мин.
- В прокате: с 23 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Темы здесь рассматриваются практически такие же, как в "Отце", и они, что называется, триггерные: непонимание между поколениями, психические расстройства, родительские тревоги за детей и чувство вины перед ними, недостаточного соответствия своей ответственной роли…
По иронии главным героем фильма, несмотря на его название, снова становится отец, правда, гораздо более молодой и активный, чем в предыдущей картине. Питер (Джекман), успешный юрист, живет с молодой женой Бет (Кирби) и новорожденным сыном на Манхэттене, в стильной квартире, напоминающей необжитую иллюстрацию из интерьерного журнала. Несмотря на то что в дальнейшем многократно прозвучат упреки, что главный приоритет для Питера — это его работа, он кажется вполне заботливым мужем и папой, пока на его пороге не появляется бывшая жена Кейт (Дерн). Она сообщает, что с их сыном, 17-летним Николасом (Зен Макграт), творится что-то неладное: оказывается, он уже месяц не ходил в школу, все это время врал матери и вообще ведет себя странно. Питер, который, судя по всему, после развода уделял мальчику не так уж много внимания, активно включается: соглашается, чтобы Николас переехал к нему, находит ему новую школу и, кажется, собирается исправить все свои ошибки разом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муки чада».
Бешенство
- Режиссер: Дмитрий Дьяченко
- В ролях: Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова
- Жанр: триллер / Россия / 100 мин.
- Слоган: «Выжить можно только вместе»
- В прокате: с 23 февраля
Кинопрокатчик «Вольга»: «В тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. В это время отец привозит своего сына в охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки. Вместе они оказываются в смертельной западне».
Снег, сестра и росомаха
- Режиссер: Роман Михайлов
- В ролях: Федор Лавров, Екатерина Старателева, Кирилл Полухин, Юлия Марченко
- Жанр: мелодрама / Россия / 79 мин.
- В прокате: с 16 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Снега на экране действительно по горло. Сестра Елены (Екатерина Старателева) давно уже покончила с собой и только незримо участвует в действии. Как, впрочем, и росомаха, которой в незапамятном детстве пугал внучка Колю (Федор Лавров) дедушка.
Спустя годы Елена — по стопам репрессированного в андроповские годы отца — станет сектантской проповедницей. А Коля — ментом под прикрытием, отлавливающим наркобарыг, но отнюдь не чуждым психоделическим улетам на цыганских хатах. Впрочем, сегодня — барыг, завтра — сектантов, причисленных к экстремистам,— какая разница.
Так и хочется мелодраматически воскликнуть: тут-то они, потенциальная жертва и потенциальный каратель, и встретились. А вот и нет. Весь фильм они будут — спасибо ошибке телефонного оператора — лишь разговаривать по мобильникам и искренне любить друг друга на расстоянии. И, что самое удивительное, в эту удаленную любовь брутального охотника за наркоманскими телами и обворожительной охотницы за душами веришь безоговорочно».
Подробнее о фильме — в материале «Сказка для странных».
Праведник
- Режиссер: Сергей Урсуляк
- В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук
- Жанр: драма, военный, история / Россия / 140 мин.
- В прокате: с 16 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «В фокусе картины не только страдания еврейского народа, но главным образом свершения народа советского, воплощением которого становится Николай Киселев (Александр Яценко), до войны работавший бухгалтером и ставший героем практически вынужденно. Некоторые щекотливые моменты авторы фильма по доброй традиции пропускают: например, тот факт, что после окончания своей миссии Киселев был немедленно арестован военной контрразведкой как дезертир и его спасло только обращение к секретарю ЦК КП(б) Белоруссии Пономаренко тех, кого он прежде спас. До конца жизни Киселев практически не рассказывал о своем подвиге, и, думается, не только из природной скромности. Тем не менее "список Киселева" был обнаружен в архивах, а в 2005 году в Израиле ему присвоили звание Праведника народов мира, которым удостаивают неевреев, спасавших евреев от геноцида. История получения им этого звания (в вольной интерпретации) служит рамкой для сюжета фильма».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Список Киселева».
После Янга
- Режиссер: Когонада
- В ролях: Колин Фаррелл, Джоди Тернер-Смит, Хейли Лу Ричардсон, Джастин Х. Мин
- Жанр: фантастика, драма / США / 96 мин.
- В прокате: с 16 февраля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Не столь отдаленное экологичное и этичное будущее. В семье меланхоличного чаеторговца Джейка (Колин Фаррелл) и вечно занятой Киры (Джоди Тернер-Смит) горе: сломался домочадец-техносапиенс, а проще говоря, робот Янг (Джастин Х. Мин), к которому так привязалась их приемная дочь Мика. Для девочки андроид стал старшим братом, для приемных родителей — гарантией того, что Мика не растеряет свои китайские корни. Он учил ее основам родной культуры: китайскому языку, китайским обычаям, китайской истории. А еще, кажется, чему-то большему. И вот обидное замыкание. Клавиша перезагрузки ничего не дала, в гарантийном ремонте пожали плечами и взяли $250, неавторизованный инженер-конспиролог предложил вскрытие вопреки корпоративным условиям эксплуатации. Мика в трауре, она не желает ходить в школу, сомневается в родителях, и Джейку нужно пошевеливаться, ведь скоро биологические части робота начнут разлагаться.
Блуждая от одного сисадмина к другому, Джейк постепенно свыкается с мыслью о том, что Янга уже не починишь, но, когда один из них выковыривает из техносапиенса экспериментальный блок памяти, хозяин решает изучить сотни гигабайт обрывочных цифровых воспоминаний. И тут оказывается, что андроиды не только видят во сне электроовец, но, как карамзинская Лиза, чувствовать умеют».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Ремонт человека».