Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Берлин последних апрельских дней 1945 года, где советские солдаты в чистых, незапыленных гимнастерках пробираются под обстрелами к Рейхстагу. Среди этих солдат — военный переводчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо). Спустя пару месяцев он работает в советской военной прокуратуре в Берлине и неожиданно получает пачку писем — весточки, которые его брат Николай, считавшийся пропавшим без вести, отправлял с фронта матери. Из этой находки каким-то образом следует, что Николай может быть жив и находиться в Нюрнберге, где по совпадению как раз готовят масштабный международный судебный процесс над нацистскими преступниками. Игорь просит своего командира (Игорь Петренко) командировать его туда.

В Нюрнберге Волгин поступает под начало майора Мигачева (Евгений Миронов), который вместе со своей командой обеспечивает работу советских обвинителей на суде. Однако нашего героя больше занимают поиски брата, в процессе которых он знакомится с русской девушкой Леной (Любовь Аксенова), во время войны угнанной на работы в Германию. Игорь в нее немедленно влюбляется, хотя и считает, что она, как все попавшие в плен и трудовое рабство, предательница Родины. Лена же как-то связана с подпольной ячейкой недобитых гитлеровцев, возглавляемой неким Хельмутом, которая стремится во что бы то ни стало помешать суду состояться».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Суета вокруг суда».