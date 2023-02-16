Список Киселева

В прокат выходит военно-историческая драма Сергея Урсуляка «Праведник», основанная на реальной истории советского партизанского командира Николая Киселева, который в 1942 году вывел 218 евреев с оккупированной нацистами территории. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самое неожиданное и самое гротескное обстоятельство кастинга — Сергей Маковецкий в роли калеки-кантора (в центре)

Фото: Студия Тритэ Самое неожиданное и самое гротескное обстоятельство кастинга — Сергей Маковецкий в роли калеки-кантора (в центре)

Фото: Студия Тритэ

В советской историографии тема истребления евреев в годы Великой Отечественной войны всегда была предметом неудобным. Чаще всего она просто замалчивалась, а жертв с характерными именами и фамилиями просто причисляли к остальным пострадавшим советским гражданам (как, например, при открытии первого мемориала в Бабьем Яре), никак отдельно не выделяя. Да и в военном кино советского времени, от масштабного официозного до тихих камерных драм, холокост если упоминался, то вскользь, одной строкой, как, скажем, родители «еврейской нации» одной из героинь «А зори здесь тихие…» (1972).

В последнее время российские режиссеры наконец стали рассказывать и об этой странице истории, в кинематографе голливудском и европейском освещаемой едва ли не каждый год: можно вспомнить, например, «Войну Анны» Алексея Федорченко (2018) или «Уроки фарси» Вадима Перельмана (2020). И вот к теме холокоста на советских территориях обратились главные производители патриотического контента: телеканал «Россия 1», кинокомпания «Централ Партнершип» и студия «ТриТэ» Никиты Михалкова и Леонида Верещагина. Учитывая, что последние две чуть больше чем год назад выпустили «Чемпиона мира» с отчетливо антисемитским привкусом, это даже слегка смахивает на дипломатический жест.

Конечно, в фокусе картины не только страдания еврейского народа, но главным образом свершения народа советского, воплощением которого становится Николай Киселев (Александр Яценко), до войны работавший бухгалтером и ставший героем практически вынужденно. Некоторые щекотливые моменты авторы фильма по доброй традиции пропускают: например, тот факт, что после окончания своей миссии Киселев был немедленно арестован военной контрразведкой как дезертир и его спасло только обращение к секретарю ЦК КП(б) Белоруссии Пономаренко тех, кого он прежде спас. До конца жизни Киселев практически не рассказывал о своем подвиге, и, думается, не только из природной скромности. Тем не менее «список Киселева» был обнаружен в архивах, а в 2005 году в Израиле ему присвоили звание Праведника народов мира, которым удостаивают неевреев, спасавших евреев от геноцида.

История получения им этого звания (в вольной интерпретации) служит рамкой для сюжета фильма. В 2005 году в Израиле пожилой Моше Таль (Довале Гликман), один из 218 спасенных, наотрез отказывается говорить с сотрудниками института Яд ва-Шем, рассматривающими кандидатуру Киселева. Однако их обращение заставляет его вспомнить 1942 год, когда он был совсем юным пареньком с лицом «российского Шаламе» Марка Эйдельштейна. Перед его родителями (Константин Хабенский и Чулпан Хаматова) встает страшный выбор: кого из детей спасти, заплатив полицаям за возможность выйти из минского гетто, а кого обречь на смерть вместе с собой. Возможность выжить выпадает Моше и его младшей сестре Мириам (Кэти Солвэй).

Пройдя несколько кругов ада и встретившись как с попытками помощи (увы, безуспешными), так и с предательством, брат и сестра, переставшая от шока разговаривать, прибиваются к отряду Николая Киселева. Разгромив временный лагерь фашистов, тот обнаруживает в лагере евреев, в основном женщин, детей и стариков, которых использовали как рабочую силу на железной дороге. Первое побуждение партизан — отпустить их на все четыре стороны или хотя бы спихнуть ответственность за них на другой отряд, потому что успешно воевать с такой шумной обузой на руках невозможно. Тем не менее, получив приказ вывести евреев за линию фронта, Киселев берется за эту задачу со всей свойственной ему дотошностью и даже учит идиш для лучшей коммуникации с подопечными.

Надо отдать должное Сергею Урсуляку и сценаристу Геннадию Островскому: в фильме больше нюансов и тонких деталей, чем в большинстве отечественных военных картин последних лет. Партизаны здесь вовсе не светлые воины без страха и упрека, им не чужд бытовой антисемитизм (подручный Киселева по кличке Ферзь (Евгений Ткачук) избавляется от него на наших глазах, влюбившись в еврейскую девушку). А евреи не доверяют русским — и у них на то есть все основания, ведь вместе с советской властью в польские и белорусские города и местечки пришли и репрессии. Фашисты, правда, остались карикатурными: намалеванный крупными мазками главный эсэсовец Шмюкер (Дитмар Кениг) как будто продолжает традицию образа врага, заданную еще «Подвигом разведчика» (1947). В фильме звучит еще несколько фальшивых нот: например, одноногий кантор в исполнении Сергея Маковецкого как будто вышел в белорусскую пущу прямо из анекдота, а несколько сильных драматических и лирических сцен, увы, загублены неуместно пафосным саундтреком (композитор Василий Тонковидов).

Однако в целом авторам удается соблюсти баланс между героикой и эмоциональностью и сделать большинство своих персонажей живыми. В первую очередь самого Киселева, не самого известного (несмотря на почетные звания и даже вышедший в 2008 году документальный фильм) героя, который взялся спасать жизни не из большого человеколюбия и не ради обещанной, но так и не полученной награды. А потому, что только так — правильно.