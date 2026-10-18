Турция рассчитывает получить часть дизтоплива по соглашению России и США
Турция договорилась о получении части российского дизельного топлива по соглашению России и США. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в эфире Haber 7.
«Это соглашение предусматривает, что часть дизельного топлива будет поставляться в Турцию, а часть — в Америку»,— сказал министр. Он не уточнил, какой именно объем дизеля Турция рассчитывает получить.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки 9 октября. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. Первый танкер с российским дизтопливом уже был отгружен на мировой рынок.