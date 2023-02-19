Взрыв газопровода, драка между ярославскими и украинскими футболистами и выход из колонии Романа Фомичева

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По букве закона

В Ярославле осудили директора строительной компании ООО «Мариан Строй» Алексея Лагунина за мошенничество со средствами дольщиков.

Глава УМВД: арестован генподрядчик недостроенного здания ярославской полиции.

Ярославский суд вынес приговор ударившему ребенка сотруднику «Пятерочки».

В Ярославле передали в суд уголовное дело руководителей и инвестора ООО «Премиум», давших взятку депутату муниципалитета и директору АО «Волна» Евгению Мясникову. Позже стало известно, что господин Мясников заключил досудебное соглашение.

Уголовное дело о березовой роще в Ярославле передали в УМВД.

Экс-депутат ярославской думы Роман Фомичев выйдет из колонии. Он будет принудительно работать 8 месяцев.

В Ярославской области директора судоверфи судят за контрабанду десантных катеров.

В Ярославле сотрудницу Росреестра осудили за продажу квартиры по поддельным документам.

Ярославский бизнес

Ярославский суд разрешил использовать имущество французской компании для ремонта двигателей Sukhoi Superjet 100.

Депутат Госдумы призвал прокуратуру проверить фирму сына экс-главы ярославского правительства.

Конституционный суд защитил права ярославской предпринимательницы.

«Заморозивший» ярославскую школу подрядчик включен в реестр недобросовестных.

Рыбинский судостроительный завод «Вымпел» построит 52 катера для МЧС.

Отставки и назначения

В ярославском правительстве оптимизировали кадровую службу.

Транспортная реформа

В Ярославле определены пять перевозчиков на автобусные маршруты.

Перевозчики из Подмосковья и Санкт-Петербурга заработают 6 млрд руб. в Ярославле.

Перевозчик из Санкт-Петербурга получит еще два млрд в Ярославле.

Цифры недели

Федеральный бюджет выделит Ярославской области 351 млн руб.

Переславль и Углич получат 415 млн руб. на привлечение туристов.

На всю страну

В Мышкинском районе произошел взрыв на газопроводе. Угрозы для населения взрыв не создал, газопровод оказался транзитным. Сразу после произошедшего подразделения ООО «Газпром трансгаз Ухта» начали готовиться к проведению ремонтных работ. Ярославский СК начал проверку.

Массовая драка произошла между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная» на сборе в Турции. Местом столкновения стал отель, где жили обе команды. В ярославском клубе говорят, что ставили условия отелю о том, что в гостинице не должно быть украинских спортивных команд. Эксперты полагают, что произошедшее является «форс-мажором» и пока не видят необходимости в специальных мерах по защите российских спортсменов за рубежом.

Алла Чижова