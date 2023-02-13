В Ярославле определены пять перевозчиков на автобусные маршруты

В Ярославле завершены электронные аукционы по семи лотам в рамках конкурсов по определению автобусных перевозчиков в Ярославле и Ярославском районе. Об этом заявили в областном департаменте транспорта.

По шести лотам победители известны, еще в одном случае идет работа комиссии. ООО «Первая пассажирская компания» станет перевозчиком по маршрутам № 6, 12, 22С, 25, 27, 29, 34, 21Б, 64, 76, 99. На автобусных маршрутах № 84С, 94С конкурс выиграло ИП Намазов А.Х., по маршрутам № 2, 55 - ООО «ГИРФТРАНС», по маршрутам № 4, 5, 33 — ООО «СТАРТРАНС», по маршруту 1 - ООО «ЯТК-2».

Результаты определения победителей аукционов сейчас публикуются на портале госзакупок.

«Если на данном этапе не будет выявлено нарушений, мы заключим с перевозчиками государственные контракты и будем контролировать их выполнение»,— заявил директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев.

Андрей Иванов