В Ярославле предпринимателей будут судить за взятку директору бань

В Ярославле передается в суд уголовное дело руководителей и инвестора ООО «Премиум», давших взятку депутату муниципалитета и директору АО «Волна» Евгению Мясникову. Об этом рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дзержинский районный суд Фото: Дзержинский районный суд

По версии следствия в сентябре 2020 года обвиняемые через посредника передали директору АО «Волна», принадлежащего мэрии Ярославля, взятку в 2 млн руб. Взамен они хотели получить муниципальное имущество – здание бани и земельный участок. Взяткодатели были задержаны сотрудниками ФСБ, было возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Теперь его расследование закончено.

«Прокурор Ярославской области Александр Лоренц утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей в возрасте от 40 до 42 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Ярославля»,— отметили в областной прокуратуре.

Андрей Иванов