В ярославском правительстве оптимизировали кадровую службу

Управление государственной службы и кадровой политики правительства Ярославской области изменило свою структуру и теперь разделено на два подразделения: управление кадровой политики и управление государственной службы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Ранее занимавшая должность начальника управления государственной службы и кадровой политики Наталья Балакирева теперь будет руководить только управлением государственной службы. Подразумевается, что управление будет проводить кадровую работу в правительстве области и иных органах исполнительной власти. В новом структурном подразделении будут готовить проекты актов представителя нанимателя, связанных с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебных контрактов, назначением на должность, присвоением классных чинов, освобождением от замещаемой должности, увольнением служащего.

Управление кадровой политики, руководить которым будет Анастасия Артюшина, займется формированием кадровых резервов и разработкой и внедрением системы развития, обучения и оценки профессиональных компетенций. Планируется, что управление будет способствовать развитию кадрового потенциала Ярославской области.

Алла Чижова