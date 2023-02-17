Экс-депутат ярославской думы Роман Фомичев выйдет из колонии

Рыбинский городской суд удовлетворил ходатайство бывшего депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева о замене оставшейся части срока принудительными работами. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Роман Фомичев отбывает наказание в колонии №2 Рыбинска, в мае 2022 года он осужден на два года за посредничество во взяточничестве. Бывший депутат изначально подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но потом отозвал его. 23 января 2023 года Фомичев ходатайствовал о замене неотбытой части срока на принудительные работы.

Суд дважды рассматривал обращение бывшего депутата, 17 февраля осужденный участвовал в процессе по видеоконференцсвязи. В итоге Рыбинский городской суд удовлетворил ходатайство и принял решение о замене неотбытой части наказания на принудительные работы. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Ярославском областном суде. Осужденный сможет покинуть колонию только после вступления нынешнего вердикта в силу.

Андрей Иванов