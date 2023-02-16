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В Ярославской области директора судоверфи судят за контрабанду десантных катеров

Директора ООО «Судостроительная верфь "Бэлл"» Олега Белкова обвиняют в контрабанде двух десантных патрульных катеров. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Уголовное дело о незаконном перемещении судов через границу с июля 2022 года рассматривает Рыбинской городской суд. Как считает следствие, судостроитель собирался переправить десантные катера в Объединенные арабские эмираты. 16 февраля в суде прошли прения сторон.

«Гособвинение просит признать Белкова виновным в контрабанде военной техники, назначить ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сторона защиты настаивает невиновности подсудимого и вынесении оправдательного приговора», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Приговор директору судостроительной верфи будет оглашен 20 февраля.

Андрей Иванов

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