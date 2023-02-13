Ярославский суд разрешил использовать имущество французской компании для ремонта двигателей Sukhoi Superjet 100

Арбитражный суд Ярославской области разрешил использовать ПАО «ОДК—Сатурн» принадлежащие зарегистрированному во Франции PowerJet S.A. детали для двигателя SaM146 самолета Sukhoi Superjet 100. Определение об этом суд вынес 10 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ОДК—Сатурн»

Фото: Правительство Ярославской области «ОДК—Сатурн»

Фото: Правительство Ярославской области

PowerJet S.A. принадлежит французской компании Snecma и «ОДК—Сатурн», компания была создана для производства двигателей SaM146, большую часть элементов которого выпускала Snecma. В марте 2022 года Snecma сообщила о прекращении поставки запчастей и обслуживания двигателей из-за санкций.

В сентябре 2022 года «ОДК—Сатурн» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к PowerJet S.A. о взыскании задолженности по контрактам в размере $152 млн и €54 тыс. и обязании возобновить исполнение контрактов.

Помимо этого «ОДК—Сатурн» потребовало наложить обеспечительные меры на имущество ответчика, а именно передать для хранения и использования принадлежащие PowerJet S.A. детали для двигателей.

«В обоснование заявления истец указал, в частности, что имеющийся у авиакомпаний дефицит исправных двигателей SaM146 приводит к остановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet, снижению провозных мощностей воздушного флота Российской Федерации и увеличению издержек авиакомпаний»,— говорится в постановлении Второго арбитражного апелляционного суда.

В подтверждении своих слов «ОДК—Сатурн» представило письма от АО «Авиакомпания «Россия», АО «ИрАэро», а также ряда других. Арбитражный суд Ярославской области определением от 25 октября постановил передать для хранения спорные детали, но отказал в их использовании. Это решение было обжаловано PowerJet S.A. и устояло во Втором арбитражном апелляционном суде.

После этого «ОДК—Сатурн» вновь обратилось в суд с просьбой разрешить использовать запчасти. 10 ноября суд принял такое решение в отношении 20 запчастей на сумму 471 тыс. долларов. 10 февраля суд удовлетворил ходатайство об использовании более 1000 деталей для двигателей стоимостью более 197 млн руб.

«Количество имущества, подлежащего передаче истцу для использования, сформировано на основании обращений авиакомпаний и необходимо для поддержания летной годности гражданских самолетов Sukhoi Superjet»,— указано в определении Арбитражного суда Ярославской области от 10 февраля.

В рамках обеспечительных мер «ОДК—Сатурн» сможет поставить на авиадвигатели приводы поворотных лопаток статора, сопловые аппараты статора, лопатки турбины высокого давления, форсунки топливные, свечи зажигания и многие другие элементы. По существу иск пока не рассмотрен.

Антон Голицын