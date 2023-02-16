Перевозчик из Санкт-Петербурга получит еще два млрд в Ярославле

ООО «Первая пассажирская компания» (ППК) из Санкт-Петербурга выиграла еще два аукциона на пассажирские перевозки в Ярославле. Перевозчик будет работать еще на 12 маршрутах, сумма двух новых контрактов превысит два млрд руб. Сведения внесены в единую информационную систему «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ООО «ППК» выиграло два лота на сумму в 4 млрд руб. и заключит семилетние контракты на работу на 11 автобусных маршрутах в Ярославле. Теперь перевозчик из Санкт-Петербурга признан победителем еще двух аукционов. Заявка «ППК» вновь была единственной. Контракт по одному лоту будет заключен на сумму в 985,69 млрд руб., по второму - на 1,2 млрд. В целом по двум контрактам ППК получит более 2,19 млрд руб., а всего сможет заработать уже более 6 млрд руб.

«Первая пассажирская компания» с 1 апреля будут обслуживать автобусы № 2К, 4А, 11 и 28, а с 15 апреля выходит на пригородные маршруты № 110, 117, 121А,131,139,139А,139П и 156. Всего у питерского перевозчика уже 23 маршрута в Ярославле и Ярославском районе.

ООО «ППК» с апреля может стать самым крупным перевозчиком в Ярославле. На данный момент ровно такое же количество маршрутов (23) обслуживает муниципальное «ПАТП-1», которое официально так и не объявило об участии в проводимых конкурсах на пассажирские перевозки.

Андрей Иванов