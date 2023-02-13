Федеральный бюджет выделит Ярославской области 351 млн рублей

Ярославская область получит 351,7 млн руб. из федерального бюджета на поддержание бюджетной стабильности в 2023 году. Распоряжение о выделении регионам более 9,4 млрд руб. подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Деньги будут распределены между 10 регионами, которые в прошлом году получили меньший объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке расчёта этой дотации. Финансирование поступит в Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области»,— говорится в сообщении правительства.

Господин Мишустин отметил, что эти средства укрепят региональные бюджеты, помогут сбалансировать доходы и расходы. По словам губернатора Михаила Евраева, деньги ярославское правительство направит на приоритетные направления социально-экономического развития при ближайшей корректировке регионального бюджета.

Алла Чижова