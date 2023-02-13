В Ярославле осудили известного застройщика

В Ярославле директор строительной компании ООО «Мариан Строй» Алексей Лагунин признан виновным в мошенничестве со средствами дольщиков. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Кузьмина Фото: Анна Кузьмина

Уголовное дело главы строительной фирмы рассматривал Кировский районный суд Ярославля. По версии следствия господин Лагунин причинил ущерб 346 дольщикам на сумму свыше 1,5 млрд руб. Застройщик так и не закончил строительство домов на улицах Сосновая и Балтийская в Ярославле.

Алексея Лагунина задержали в Испании в 2018 году и экстрадировали в Россию в 2020-м. Судебный процесс шел с сентября 2021 года. Вину свою подсудимый не признавал. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в последнем слове господин Лагунин сообщил об отсутствии у него «умысла и намерений не исполнять договоры долевого строительства».

Кировский районный суд признал Алексея Лагунина виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. С зачетом нахождения подсудимого в СИЗО и под домашним арестом наказание постановлено считать отбытым.

Гражданские иски потерпевших суд оставил без движения. В прокуратуре Ярославской области намерены обжаловать приговор Кировского районного суда. Обвинение просило для Лагунина семь лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

Андрей Иванов