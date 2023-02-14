Ярославские следователи установят причину разгерметизации газопровода

В управлении Следственного комитета по Ярославской области начали проверку по факту разгерметизации газопровода в Мышкинском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР.

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Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», пожар на газопроводе с последующей его разгерметизацией произошел вечером 13 февраля

«Вне населенного пункта на участке местности между деревнями Рыпа и Пашково Мышкинского района Ярославской области произошла разгерметизация с возгоранием резервного дюкера магистрального газопровода "Ухта - Торжок - 3" через реку Волга. Пострадавших нет»,— отметили в Следственном комитете.

В ходе проверки следователи проверят все обстоятельства происшедшего, обещая принять по результатам расследования процессуальное решение.

Андрей Иванов