Ни в какие ворота

Массовая драка произошла между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная» на сборе в Турции. Местом столкновения стал отель, где жили обе команды. В ярославском клубе говорят, что ставили условия отелю о том, что в гостинице не должно быть украинских спортивных команд. Ярославский губернатор Михаил Евраев заявил, что ярославцы «дали отпор» футболистам из Украины, а эксперты полагают, что произошедшее является «форс-мажором» и пока не видят необходимости в специальных мерах по защите российских спортсменов за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Массовая драка между футболистами ярославского ФК «Шинник» и украинского клуба «Минай» из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области произошла вечером 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus в Белеке. «Шинник» проводит в Турции тренировочный сбор. Ярославцы жили в отеле еще с 14 января. В какой-то момент в тот же отель заехала и украинская команда.

«Я не понимаю, откуда в отеле могли взяться украинцы, потому что, когда мы бронировали отель, было условие, что там не будет команд с Украины»,— рассказал «Ъ-Ярославль» гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков.

В «Шиннике» заявили, что зачинщиком конфликта выступила украинская сторона.

«Футбольный клуб "Шинник" официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение»,— говорится в официальном заявлении клуба.

Близкий к клубу источник рассказал, что драка была массовой.

«Количественный перевес был на их стороне. Несколько человек напали на нашего парня. Ярославцы вступились за него и отстояли. Наших было человек 5-6, украинцев намного больше»,— рассказал «Ъ-Ярославль» источник, близкий к клубу.

По данным источника, в числе полученных ярославцами травм рассечение губы, перелом пальца на ноге и подозрение на ушиб ребер. Украинцы также получили повреждения, но об их характере в ярославском клубе не знают. Официально в «Шиннике» заявили, что «по результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов "Шинника" выявлено не было».

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. На место выезжал российский консул в Анталье Александр Рюмков, в ситуацию вмешалось руководство Футбольной национальной лиги России. «Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов»,— написал президент ФНЛ Наиль Измайлов в своем телеграм-канале.

Сейчас футболисты уже покинули место, где произошел конфликт. В поддержку действий футболистов высказался ярославский губернатор Михаил Евраев.

«Парни из нашего ярославского футбольного клуба "Шинник" правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят»,— написал господин Евраев в своем телеграм-канале.

Бывший игрок «Шинника» Станислав Хотеев рассказал «Ъ-Ярославль», что считает произошедшее «неприятным случаем».

«Всегда отношения между игроками бывших республик СССР были доброжелательные, бывали напряженные моменты и на играх, и вне их, но такого не было. Думаю, это форс-мажор. На сборах игрокам бывает психологически тяжело, они испытывают большие нагрузки, и достаточно небольшой искорки, чтобы что-то вспыхнуло»,— сказал «Ъ-Ярославль» бывший вратарь «Шинника», тренер вратарей Станислав Хотеев.

Известный ярославский спортсмен, многократный чемпион России по хоккею и депутат муниципалитета Ярославля Илья Горохов полагает, что турецкие власти должны тщательно расследовать инцидент.

«Зачинщики таких провокаций должны быть наказаны. Это драка в общественном месте. Расследовать такой инцидент и установить виновных можно, ведь в каждом отеле сейчас установлены камеры видеонаблюдения»,— сказал господин Горохов.

Между тем Илья Горохов не видит причин и возможностей для принятия специальных мер по защите российских спортсменов за рубежом.

«За безопасность спортсменов всегда отвечает принимающая сторона. Невозможно возить с собой вооруженную охрану, это очень дорого. Я в последнее время был в трех странах и не заметил какого-то негативного отношения к русским. Думаю, в данном случае имела место провокация с украинской стороны, но точно нам это должны сообщить турецкие следователи»,— сказал «Ъ-Ярославль» Илья Горохов.

Несмотря на случившееся, «Шинник» продолжит сбор в Турции, который должен завершиться в начале марта.

Антон Голицын