Глава УМВД: арестован генподрядчик недостроенного здания ярославской полиции

Начальник УМВД по Ярославской области Алексей Школкин сообщил о задержании и аресте в декабре 2022 года генподрядчика нового здания ярославской полиции на проспекте Фрунзе. Об этом глава УМВД рассказал на заседании Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Строительство здания началось в 2015 году и до сих пор не завершено. Более того, фактически все работы внутри необходимо проводить заново.

«Фактически, сейчас мы весь 2022 год занимались изменением проектно-сметной документации. То, что вы видите снаружи, это абсолютно, мягко сказать, обман зрения. Потому что генподрядчик, который сейчас задержан в декабре и арестован, сделал так, что фактически от этого здания можно использовать только корпус бетонных конструкций. Не больше того. Все остальное должно быть разобрано, потому что сделано с нарушениями технологий абсолютно»,— рассказал Алексей Школкин.

Недостроенное здание УМВД уже фигурировало в нескольких уголовных делах. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», за взятки на 7,5 лет осужден бывший заместитель начальника управления тылового обеспечения УМВД Евгений Терехов. Несколько эпизодов его уголовного дела связано со стройкой на проспекте Фрунзе. Уголовное дело директора субподрядной организации Сергея Двоеглазова было закрыто «в связи с деятельным раскаянием обвиняемого». Генеральным подрядчиком строительства выступало ООО «Промтехнополис» из Московской области.

Что касается судьбы самого здания, то сейчас новая проектно-сметная документация проходит экспертизу в центре служб национальной гвардии РФ. Цена работ выросла более чем в два раза по сравнению с предыдущим проектом 2014 года. Начальник УМВД озвучил объем средств, которые ранее выделялись на объект.

«Выделен был 1 млрд 499 млн, из которых в бюджет сразу 500 млн были возвращены. 300 млн похитил наш «уважаемый генподрядчик». На 436 миллионов работы выполнены с нарушением технологий и требований. Сейчас иск ему предъявлен в рамках уголовного дела. И он будет возмещать и то, и другое. Поэтому, фактически там работы выполнены на 275 млн руб», —привел данные Алексей Школкин.

Господин Школкин добавил, что после прохождения нового проекта через экспертизу Министерство внутренних дел будет принимать решение о «целесообразности достройки объекта».

Андрей Иванов