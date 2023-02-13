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Губернатор: пожар в Мышкинском районе произошел на транзитном газопроводе

В Мышкинском районе Ярославской области полностью ликвидировано горение после разрыва газопровода с воспламенением, сообщает региональное правительство со ссылкой на ярославское МЧС.

Фото: Скриншот видео из группы «Вконтакте«, «Это произошло в Рыбинске»

Фото: Скриншот видео из группы «Вконтакте«, «Это произошло в Рыбинске»

«В настоящий момент, горение полностью ликвидировано. Угрозы для населения нет. Газопровод транзитный, а значит ситуация никак не скажется на газоснабжении района. В населенные пункты газ подается в полном объеме»,— прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Как уточнил губернатор, разрыв произошел около деревни Рыпы. Ранее МЧС сообщало о возгорании у села Еремейцево, которое находится рядом.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что произошла разгерметизация трубопровода. Газ вышел и воспламенился, однако дальше горения не было.

Алла Чижова

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