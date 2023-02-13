Перевозчики из Подмосковья и Санкт-Петербурга заработают 6 млрд рублей в Ярославле

ООО «Стартранс» из Московской области и ООО «Первая пассажирская компания» (ППК) из Санкт-Петербурга смогут заработать более 6 млрд руб. на пассажирских перевозках в Ярославле. Итоги аукционов обнародовали в департаменте транспорта Ярославской области.

По итогам состоявшихся торгов ООО «ППК» признано победителем двух лотов на общую сумму более 4 млрд рублей. Конкурентов у питерского перевозчика на торгах не было. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», данные лоты объединяют 11 автобусных маршрутов в Ярославле. Сейчас 10 из 11 маршрутов обслуживают ярославские перевозчики АО «ПАТП-1» и ООО «Транском-Авто».

ООО «Стартранс» безальтернативно выиграло лот на три автобусных маршрута на общую сумму в 1,89 млрд руб. Компания зарегистрирована в городском округе Химки Московской области. Согласно данным портала госзакупок, данный перевозчик является исполнителем 28 госконтрактов в Москве и Подмосковье на общую сумму в 21,6 млрд руб. С 1 апреля компания работает в Ярославле на маршрутах №4,5 и 33, которые сейчас обслуживает муниципальное АО «ПАТП-1».

ООО «Ярославская транспортная компания-2» с 13 мая будет перевозчиком на автобусном маршруте №1, сумма контракта составит 1,22 млрд руб. Ярославский предприниматель Асаф Намазов сейчас работает в Ярославле на автобусном маршруте №67, он признан победителем по одному лоту на два маршрута. Сумма контракта с бизнесменом составит 821,87 млн руб., начало работы по брутто-контракту с 15 апреля.

ООО «Гирфтранс», зарегистрированное в Ярославском районе, сейчас обслуживает в Ярославле 9 маршрутов. Компания выиграла аукцион на 662,2 млн руб. На маршрутах № 2 и 55 фирма работает с 29 апреля и заменит ООО «Автомиг». Все заключаемые контракты с перевозчиками будут действовать в течение семи лет, до 2030 года.

Андрей Иванов