Бывший депутат Роман Фомичев будет принудительно работать 8 месяцев

Срок принудительных работ, назначенный Рыбинским городским судом бывшему депутату Ярославской областной думы Роману Фомичеву, составляет 8 месяцев 2 дня. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд удовлетворил ходатайство господина Фомичева, заменив неотбытую часть наказания за посредничество во взяточничестве принудительными работами.

Согласно закону, осужденные к исправительным работам отбывают наказание в специальных исправительных центрах (ИЦ). Осужденные обязаны жить там и выполнять назначенные им исправительные работы. Работы назначаются с учетом возраста, состояния здоровья и квалификации осужденного. При этом часть дохода удерживается в пользу государства. Осужденным к принудительным работам разрешается покидать ИЦ для различных нужд. В Ярославской области пока открыт один такой центр, он находится при ИК-2 Рыбинска.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что УФСИН планирует открыть исправительный центр и в Ярославле. В частности, обсуждалось, что осужденные будут задействованы в уборке улиц города.

Антон Голицын