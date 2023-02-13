Переславль и Углич получат 415 млн рублей на привлечение туристов

На реализацию двух туристических проектов в Угличе и Переславле-Залесском Ярославская область получит 415 млн руб. Соответствующее распоряжение на выделение средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

Ярославский региона вошел в семерку областей, которые получат федеральную поддержку сразу на два города. По словам губернатора Михаила Евраева, проект Углича занял третью строку, Переславля – седьмую в топ-31 проектов-победителей конкурса туристического кода центров городов.

В правительстве Ярославской области сообщили, что 200 млн руб. регион получит на реализацию проекта в Угличе «Крепость, которой нет, – возвращение реки городу». В рамках него восстановят непрерывный маршрут между 18 точками туристического притяжения в историческом центре. Предусмотрено создание моста, элемента крепостной стены, утраченной в XVIII веке, обустройство деревянного настила вдоль кремля и моста, который соединит западный квартал Углича и кремль. Планируется создать лифт-подъемник на набережной и тактильные платформы.

В центре города возведут памятник угличскому князю Андрею Большому, монумент в виде камня-следовика в Каменном ручье, скульптуру в честь знаменитого канатоходца Федора Молодцова в Парке детства. Также планируется создать маршрут, связанный с именами Ольги Берггольц и Михаила Чехова.

215 млн руб. Ярославская область получит, чтобы в Переславле реализовать проект «Переславль-Залесский: от деревянного города к цифровому». В рамках проекта будут обустроены лестницы и смотровые площадки на знаменитых валах, отремонтированы пешеходные мосты через реку Трубеж, благоустроены парки в центре города. Планируется организовать архитектурную подсветку фасадов зданий и установить 18 пергол.

Алла Чижова