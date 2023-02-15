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Депутат Госдумы призвал прокуратуру проверить фирму сына экс-главы ярославского правительства

Депутат Государственной думы РФ, известный телеведущий Евгений Попов написал запрос в Генеральную прокуратуру с предложением проверить швейный бизнес в Ярославской области, учредителем которого является сын экс-председателя ярославского правительства Артем Степаненко. Об этом депутат написал в своем телеграм-канале.

Фото: Официальный сайт Евгения Попова

Фото: Официальный сайт Евгения Попова

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», сын бывшего председателя ярославского правительства Артем Степаненко является учредителем компании, которая занимается пошивом летней военной формы нового образца в Гаврилов-Ямском районе. Евгений Попов просит проверить цены на военную форму и ценообразование заключенных госконтрактов, если они имели место быть.

«Получил несколько обращений от граждан на тему скандальной компании "Гарда", военного обмундирования, космических цен, возможных государственных контрактов и тд. Сегодня направил депутатский запрос генеральному прокурору с просьбой проверить возможные нарушения, законность ценообразования и заключенных госконтрактов (если они есть). По опыту, Генпрокуратура реагирует быстро и по делу. Так что ждем»,— написал Евгений Попов.

Андрей Иванов

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