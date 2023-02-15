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Конституционный суд защитил права ярославской предпринимательницы

Конституционный суд РФ (КС РФ) встал на сторону ярославской предпринимательницы, которой отказали в предоставлении субсидии на компенсацию затрат по профилактике коронавирусной инфекции. Судебные акты, вынесенные в отношении предпринимательницы, подлежат пересмотру. Об этом сообщили в пресс-службе КС РФ.

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Индивидуальный предприниматель Надежда Налева в 2020 году обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС №5 по Ярославской области с заявлением о предоставлении субсидии за 2020 год на проведение мероприятий по профилактике COVID-19 и 15 июля того же года получила отказ налоговиков в приеме заявления. Повторное заявление предпринимательница подала 1 сентября 2020 года. После чего предприниматель обратился к областному управлению ФНС, чтобы обжаловать отказ в административном порядке. Вновь получив отказ, госпожа Налева обратилась в Арбитражный суд Ярославской области.

Суд установил, что предпринимательница обратилась в суд с заявлением о признании недействительным уведомления 13 февраля 2021 года, пропустив трехмесячный срок. В удовлетворении заявленных требований суд отказал.

Срок исчислили с момента отказа межрайонной налоговой инспекции, а не вышестоящего налогового органа, из-за чего Надежда Налева посчитала, что ее права на судебную защиту были ограничены.

В Верховный суд РФ гражданка обратилась с жалобой на решения ярославского суда, Второго арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Волго-Вятского округа. Верховный суд РФ также отказал Надежде Налевой. 2 февраля 2023 года дело рассмотрел уже КС РФ, который встал на сторону предпринимательницы.

«Обязательный досудебный порядок обжалования решений налоговых органов не распространяется на случаи, не связанные с применением законодательства о налогах и сборах. Однако это не препятствует их обжалованию в общем порядке по закону о порядке рассмотрения обращений граждан. Соответственно, в случае первоначального законного обжалования актов налоговых органов заинтересованные лица не могут быть лишены права оспорить такие акты в арбитражном суде, даже если пропущен установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ срок»,— говорится в заявлении КС РФ.

Судебные акты, вынесенные в отношении госпожи Налевой, подлежат пересмотру.

По данным rusprofile.ru, ИП Налева Надежда Николаевна зарегистрирован в Ярославской области в апреле 2012 года. Основным видом деятельности компании является стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, дополнительным — ремонт одежды и текстильных изделий. Малое предприятие могло рассчитывать на субсидию, компенсирующую затраты на профилактику новой коронавирусной инфекции. Правила ее предоставления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин в июле 2020 года. На субсидию могли рассчитывать те, кто ведет бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Алла Чижова

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