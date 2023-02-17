Рыбинский судостроительный завод «Вымпел» построит 52 катера для МЧС

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и рыбинский судостроительный завод «Вымпел» (входит в ОСК) подписали договор на строительство 52 катеров по заказу МЧС. Об этом сообщается на официальном сайте «Вымпела».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт ССЗ «Вымпел» Фото: официальный сайт ССЗ «Вымпел»

По контракту «Вымпел» должен построить 52 катера: 44 единицы длиной 6 м., по четыре – длиной 8 и 10 м. Корпуса катеров изготовят из алюминиево-магниевого сплава и композитных материалов. Сейчас уже сформирован корпус головного катера и произведена его окончательная сварка. Заказчику суда должны передать до декабря 2023 года. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов взял строительство катеров под личный контроль.

В сообщении «Вымпела» уточняется, что маломерные суда будут эксплуатироваться в управлениях МЧС России: в Московской и Ленинградской областях, в Крыму, в Карелии, Калининграде, Ханты-Мансийске, Якутии и других регионах страны.

Алла Чижова