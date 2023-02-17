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«Заморозивший» ярославскую школу подрядчик включен в реестр недобросовестных

ООО «Теплоэнергосервис» (ТЭС) включено в реестр недобросовестных поставщиков. Решение вынесено ярославским управлением Федеральной антимонопольной службы 10 февраля 2023 года.

Фото: Аппарат уполномоченного по правам ребенка Ярославской области

Фото: Аппарат уполномоченного по правам ребенка Ярославской области

Как отмечается в реестре, решение принято «с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением подрядчиком условий контракта». Как пояснили в Ярославском управлении ФАС, речь идет о неисполнении энергосервисного контракта, заключенного с МОУ «Леснополянская начальная школа им. К.Д. Ушинского». Как посчитали в ФАС, ненадлежащее исполнение обязанностей подрядчиком «привело к неблагоприятным последствиям для заказчика, выразившимся в нарушении температурного режима в образовательном учреждении, жалобах родителей обучающихся, повышением уровня заболеваемости учащихся и учителей», - говорят в ФАС.

По решению антимонопольной службы ООО «ТЭС» попало в реестр недобросовестных поставщиков до 13 февраля 2025 года. И это не единственное расторжение энергосервисного контракта с данной компанией. Согласно единой информационной системе «Закупки», 6 февраля 2023 года был расторгнут контракт об энергосбережении между ООО «ТЭС» и школой №48 города Ярославля. Школу не устроила работа автоматической системы погодного регулирования, установленной в классах.

Школа №48 расположена в Заволжском районе Ярославля. Учебное заведение не работало в первую учебную неделю января 2023 года из-за крайне низкой температуры в классах.

«Установлено, что в помещениях температура воздуха не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, в большинстве кабинетах температура не выше 10°C. Кроме того, температура теплоносителей в отопительной системе также значительно меньше предельной нормы», — сообщали 11 января в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Решение об одностороннем отказе школы №48 от исполнения энергосервисного контракта опубликовано на портале госзакупок. В документе указывается, что подрядчику «Теплоэнергосервис» направлялись претензии на работу автоматической системы погодного регулирования. Проблемы были 14,19,20,28 декабря 2022 года, а также 9-11 января 2023 года.

Как следует из решения о расторжении, в школе считают, что в указанные дни температура в классах была ниже требований СанПиН. По нормам это 22°С в учебное время и не ниже 15°С во внеучебное.

«Однако, установленная в здании образовательной организации автоматическая система погодного регулирования потребления тепловой энергии не позволяет в автоматическом режиме осуществлять регулирование подачи тепла исходя из параметров наружного воздуха и температурного режима в образовательной организации, что подтверждается имеющейся перепиской», — отмечается в решении, подписанном директором школы №48.

В учебном заведении посчитали несоблюдение температурного режима является основанием для одностороннего расторжения контракта. В Ярославском УФАС уточнили, что информации об одностороннем расторжении этого контракта к ним пока не поступала.

Андрей Иванов

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