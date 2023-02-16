В Ярославле сотрудницу Росреестра осудили за продажу квартиры по поддельным документам

Главный специалист-эксперт ярославского управления Росреестра признана виновной в халатности за регистрацию сделки с квартирой по подложным документам. Приговор публикует Кировский районный суд Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как установило следствие, подложные документы на регистрацию сделки с квартирой поступили в Росреестр в октябре 2021 года. Обвинение считало, что главный специалист-эксперт управления Росреестра ненадлежащим образом исполнила свои обязанности.

«Не провела надлежащим образом правовую экспертизу заведомо подложных документов, представленных для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (в том числе не осуществила проверку действительности документов и наличия соответствующих прав у подготовившего документ лица, проверку законности сделки, правомочности заявителей, не установила наличие - отсутствие противоречий между заявляемыми правами и уже зарегистрированными правами на объект недвижимого имущества),— отмечается в приговоре суда.

Вместо этого сотрудница Росреестра провела государственную регистрацию перехода права собственности на квартиру на улице Лисицына в Ярославле. Следователи посчитали, что своими действиями по регистрации сделки специалист-эксперт нанесла ущерб истинной собственнице квартиры на сумму в 4,85 млн руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Свою вину обвиняемая полностью признала, Кировский районный суд рассматривал дело в особом порядке. С потерпевшей сотрудница Росреестра помирилась, выплатив ей компенсацию в сумме 200 тыс. руб. Сделка с квартирой была аннулирована решением суда.

При рассмотрении уголовного дела потерпевшая сторона предложила его прекратить в связи с примирением, но суд данное ходатайство не удовлетворил. Главный специалист-эксперт ярославского управления Росреестра была признана виновной в халатности и приговорена к 160 часам обязательных работ. 6 февраля 2023 года приговор вступил в законную силу.

Андрей Иванов