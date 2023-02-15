Уголовное дело о березовой роще в Ярославле передали в УМВД

Уголовное дело о мошенничестве с земельным участком на окраине Тверицкого бора в Ярославле передано из отдела полиции по Кировскому району в следственную часть УМВД по Ярославской области. Об этом на заседании Ярославской областной думы заявил начальник областного УМВД Алексей Школкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено Кировским отделом полиции в январе 2023 года. Изначально земельный участок на окраине Тверицкого бора, который местные жители называют березовой рощей, был предоставлен в аренду для строительства гаражей для инвалидов. Потом земля была приватизирована. «Хотелось бы, чтобы вы это дело взяли под личный контроль. Тем более, что сотрудники полиции это дело возбудили в отношении неопределенного круга лиц»,— попросил главу ярославской полиции депутат Эльхан Мардалиев.

Начальник УМВД по Ярославской области в ответ прокомментировал ход следствия.

«Круг лиц он определен. И ситуацию я хорошо знаю. Изначально уголовное дело было возбуждено на территориальном уровне. Сейчас оно передано в следственную часть нашего управления. Я думаю, что мы однозначно разберемся в этой ситуации, потому что сам вопрос отчуждения этого участка изначально имеет сомнительность в законности. Это еще мягко сказать. По сопровождению этого дела активно работает и прокуратура. Я думаю, мы разберемся, и результат вы увидите»,— заявил Алексей Школкин.

Андрей Иванов