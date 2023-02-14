Ярославский суд вынес приговор ударившему ребенка сотруднику «Пятерочки»

Фрунзенский районный суд Ярославля приговорил сотрудника ярославского магазина Рахмана Косаева по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения) к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

Суд установил, что в начале сентября 2022 года возле магазина на Тормозном шоссе два 13-летних мальчика поругались, в ходе чего один несколько раз ударил по лицу другого.

«Посчитав, что один из мальчиков виновен в конфликте, Рахман Косаев у всех на виду нанес не менее одного удара рукой в область головы 13-летнего потерпевшего. После этого, проявляя явное неуважение к потерпевшему, действуя из хулиганских побуждений, с силой схватил его за плечи и заставил встать перед ним на колени»,— говорится в сообщении облсуда.

В облсуде подтвердили, что мужчина был сотрудником «Пятерочки». В ярославском СК сообщили, что он являлся продавцом-кассиром и не имел никакого отношения к детям, не был отцом одного из них, как об этом ранее сообщалось.

В сентябре «Ъ-Ярославль» сообщал, что в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого мужчина в форме компании «Пятерочка» бьет ребенка по лицу рукой и ставит его на колени. Инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин и поручил предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего.

В октябре прошлого года Фрунзенский суд уже вынес приговор Рахману Косаеву за неповиновение полиции и оштрафовал его на 2 тыс. руб.

«В ходе проверки сотрудники полиции обратились к Рахману Косаеву с требованием предъявить документы, удостоверяющие личность. При этом сотрудники полиции представились, показали служебные удостоверения. Косаев законные требования сотрудников полиции проигнорировал, стал вести себя агрессивно, попытался скрыться»,— сообщили тогда в суде.

Алла Чижова