Экс-депутат муниципалитета Ярославля заключил досудебное соглашение по делу о взятках

Бывший депутат муниципалитета Ярославля, экс-директор АО «Волна» Евгений Мясников заключил досудебное соглашение, его уголовное дело будет рассмотрено судом в особом порядке. Об этом было заявлено на первом заседании по делу в Дзержинском районном суде Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Господин Мясников обвиняется в двух эпизодах получения взяток на сумму в 2 и 1,5 млн руб., в даче взятки в сумме 400 тыс. председателю КУМИ мэрии Ярославля, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что директор АО «Волна» в 2020 и 2022 годах получал денежные средства от предпринимателей в обмен на продажу по заниженной стоимости здания бани №1 в Норском, а также гаражей и трех земельных участков на проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля.

Свою вину подсудимый признал сразу после задержания в апреле 2022 года, в качестве меры пресечения ему был избран домашний арест. Евгений Мясников пошел на заключение досудебного соглашения. Оно означает рассмотрение уголовного дела в особом порядке, а также особый подход при назначении наказания.

«В уголовном деле 4 эпизода должностных преступлений, два из которых получение взятки в особо крупном размере через посредника. По эпизодам получения взяток наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы с большим штрафом и с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Поскольку заключено соглашение о досудебном сотрудничестве, то, согласно части 2 статьи 62 УК РФ, все санкции делятся наполовину», — рассказала «Ъ-Ярославль» государственный обвинитель Елена Смирнова.

На первом судебном заседании было оглашено обвинительное заключение и представлены факты сотрудничества Евгения Мясникова со следствием, доказывающие исполнение им досудебного соглашения. Сам процесс отложен до 15 марта.

Андрей Иванов