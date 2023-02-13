Газопровод в Мышкинском районе отремонтируют после взрыва

Подразделения ООО «Газпром трансгаз Ухта» готовятся к проведению ремонтных работ после разрыва резервной нитки подводного перехода магистрального газопровода «Ухта - Торжок – 3» через Волгу в Мышкинском районе. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на компанию. В компании отметили, что причины инцидента расследует специальная комиссия.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что 13 февраля в 19:00, по данным МЧС, произошел разрыв газопровода и пожар. Газ вышел и воспламенился, однако дальше горения не было. Как позже рассказали в правительстве, пострадавших нет. Газопровод транзитный, поэтому в населенные пункты газ подается в полном объеме.

Алла Чижова