Главные новости к утру 16 февраля

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех из четырех российских заводов IKEA. Покупателями стали компания по производству кухонь «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес», сообщила «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

На всей территории Украины звучала воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также о взрывах в Кременчуге.

Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Вашингтон не поощряет Украину к попыткам вернуть контроль над Крымом. В администрации США считают, что Москва может счесть наступление Украины на полуостров пересечением «красной линии», сообщила газета Politico.

В первый год после ввода российских войск на Украину строительная индустрия РФ заработала около 11,69 трлн руб.— почти на 14% больше, чем годом ранее. Рост обеспечен в основном за счет бюджетных вливаний в госстройки. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Администрация США планирует возобновить работу над проектами по линии Арктического совета без участия России. Сейчас страна ведет переговоры с другими странами о дальнейшей работе совета, сообщили в Госдепартаменте США.

В декабре 2022 года объем вложений в государственные ценные бумаги США упал в 3,3 раза по сравнению с ноябрем. Показатель составил $629 млн, отчитался Минфин США.

Немецкий клуб «Боруссия» выиграл в матче с английским «Челси» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча между португальской «Бенфикой» и бельгийским «Брюгге» закончилась со счетом 2:0 в пользу португальцев. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс намерен уйти в отставку до конца финансового года. Об этом он сообщил совету исполнительных директоров организации.

О предстоящих 16 февраля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».