Главные новости к утра 8 ноября
При стрельбе в Кракове была ранена гражданка России
Посольство РФ сообщило о ранении россиянки при стрельбе в Кракове. Всего во время происшествия пострадали 15 человек, шестеро погибли.
В МВД прокомментировали массовые задержания в центре Москвы. Там назвали произошедшее «профилактическими мероприятиями» для борьбы с распитием алкоголя на улицах.
Президент Израиля Ицхак Герцог поручит лидеру оппозиции сформировать правительство. С момента официального поручения сформировать правительство у главы «Яшара» будет 28 дней на его исполнение.
Дональд Трамп предложил главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома. Дэйна Уайт отклонил предложение, сообщил CNN.
Отправленный в отставку экс-президент Парагвая Сантьяго Пенья заключен под стражу. Бывшего главу государства, которому позавчера сенат страны объявил импичмент, обвиняют в «злоупотреблении доверием и управлении имуществом в личных интересах».