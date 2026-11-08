WP: Кушнер предложил взять Совет Россия — НАТО за основу для переговоров

В качестве модели для новой архитектуры безопасности Кушнер рассматривает формат Совета Россия — НАТО. Этот консультативный орган был создан в 2002 году для выработки совместных решений, однако фактически прекратил свою работу в 2014 году из-за кризиса вокруг Крыма и событий на востоке Украины.