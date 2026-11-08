WP: Кушнер предложил взять Совет Россия — НАТО за основу для переговоров
Посланник президента США Джаред Кушнер предложил увязать мирное урегулирование в Украине с масштабными многосторонними переговорами между Россией и европейскими странами, сообщает The Washington Post (WP). Его предложение заключается в создании долгосрочной системы безопасности на континенте, включая механизмы снижения военной эскалации и постоянный антикризисный диалог.
В качестве модели для новой архитектуры безопасности Кушнер рассматривает формат Совета Россия — НАТО. Этот консультативный орган был создан в 2002 году для выработки совместных решений, однако фактически прекратил свою работу в 2014 году из-за кризиса вокруг Крыма и событий на востоке Украины.
Европейские чиновники сообщили WP, что готовы к диалогу с Россией, но архитектуру безопасности согласны обсуждать только после того, как на Украине будет достигнуто прекращение огня.
Президент США ранее анонсировал «масштабное соглашение, которое затронет не только Украину» и может охватить всю Европу. Детали соглашения и сроки его подписания он не уточнил. Позже Джаред Кушнер сообщил, что инициатива подразумевает конкретные соглашения, которые «учитывают интересы безопасности всех сторон, снижают риск будущего конфликта и создают более стабильную и предсказуемую обстановку в сфере безопасности». В Европе встревоженно отнеслись к заявлению США о новой архитектуре безопасности, сообщала Financial Times. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неготовности Европы обсуждать систему безопасности.